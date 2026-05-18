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Herediano empieza a mover su planilla: se marcha un portero y cuatro futbolistas llegarán al plantel

El Herediano, tras ganar su estrella número 32, busca reforzarse para el Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana

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Por Juan Diego Villarreal
Convivio de Bicampeones del Club Sport Herediano.
El arquero Aarón Cruz estuvo tres temporadas con el Herediano, donde las lesiones le cortaron su regularidd en el plantel. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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