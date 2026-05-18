Herediano empieza a mover su planilla: se marcha un portero y cuatro futbolistas llegarán al plantel

El arquero Aarón Cruz estuvo tres temporadas con el Herediano, donde las lesiones le cortaron su regularidd en el plantel.

El gerente deportivo del Club Sport Herediano, Gustavo Pérez, aseguró que en los próximos días se darán a conocer las salidas y llegadas al Club Sport Herediano, campeón del Torneo Clausura 2026.

Aunque no quiso adelantar nombres, el dirigente florense indicó que los futbolistas que se han mencionado en los medios de comunicación prácticamente son un hecho que llegarán al plantel o, al menos, las negociaciones con ellos están muy avanzadas.

En el caso del delantero paraguayo Fernando Lesme y el volante Aarón Suárez, es una realidad que llegarán al Team, según confirmó Aquil Alí a La Nación.

A ellos se uniría el mundialista de Brasil 2014, Waylon Francis, quien también negocia su incorporación al plantel rojiamarillo tras su paso por Municipal Liberia, según expresó el propio jugador a este medio.

Francis incluso acompañó al plantel del Herediano al estadio Ricardo Saprissa el miércoles anterior, donde compartió con los jugadores en el vestuario.

“Es un buen amigo de siempre. La idea es que regrese al Herediano”, comentó una fuente a La Nación.

También llegará al cuadro florense el zaguero Reggy Rivera, proveniente de San Carlos. El jugador se formó en las ligas menores del Team, pero no llegó a debutar en la máxima categoría con el primer equipo.

Por otra parte, el guardameta Aarón Cruz sería uno de los primeros futbolistas en dejar el plantel para la próxima temporada.

Cruz, quien llegó en mayo de 2023 al Team, perdió la titularidad debido a las lesiones que lo dejaron sin oportunidad de jugar. Una vez recuperado, la buena participación de Dany Carvajal lo dejó sin opciones.

En los últimos partidos del campeonato ni siquiera estuvo en el banquillo de suplentes y su lugar fue ocupado por el arquero Anthony Walker.

Finalmente, el volante Yeltsin Tejeda también quedaría fuera del Herediano. Al mediocampista de contención se le venció su contrato y el sábado, tras la obtención de la estrella número 32 del Team, confesó que no existían negociaciones para una posible renovación, por lo que estaría fuera del plantel.

“A pesar de no jugar hoy (lafinal) y durante todo el torneo, lo único que quería era apoyar a todos mis compañeros. No es fácil estar así. Uno que otro día salí un poco enojado, se los digo sinceramente, porque uno lo que quiere es jugar. Me gustaría tener minutos y hasta pensé que podía estar en cancha”, aseveró Tejeda luego de obtener el título ante Saprissa.

El gerente deportivo del Herediano, Gustavo Pérez, aseguró que están en negoaciones y en los próximos días se darán a conocer los movimientos en el conjunto florense

“Son nombres que han salido y con los cuales hemos venido trabajando. En los próximos días se hará oficial. Tendremos tiempo para detallar algunos aspectos ya más en frío. La planilla debemos depurarla un poco más y terminar de hacer un análisis con el cuerpo técnico para ver cuáles son las posiciones que debemos fortalecer”, dijo Pérez.

El gerente deportivo comentó que posiblemente darán a conocer otros nombres en los próximos días, con el fin de conformar un plantel más competitivo de cara al próximo Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.