Ismael Rescalvo revela lo que más le gustó de Alajuelense en el triunfo ante Herediano

Ismael Rescalvo prácticamente no se sentó ni un minuto mientras se desarrollaba el partido en el que Liga Deportiva Alajuelense venció 0-3 a Herediano en el Estadio Carlos Alvarado.

Enérgico, metido de lleno en el partido y dando órdenes sin parar. Le hablaba con insistencia a Deylan Paz, quizás, al futbolista que más intentaba corregir y apoyar, porque así es su estilo.

Pero no era solo con él, también le dio indicaciones a Ronaldo Cisneros y a Kenyel Michel, por citar ejemplos. Incluso, hasta pasó con Washington Ortega.

De un lado para otro en la línea, no solo estaba al tanto de lo que pasaba dentro del campo de juego. También volvía a ver el calentamiento de sus hombres y giraba instrucciones específicas.

Alajuelense estaba en una semana brava, en la que fue a Nicaragua y se trajo los tres puntos. Y en la que visitó al campeón nacional y la Liga lo goleó.

Eso era más que necesario para los rojinegros en este nuevo comienzo y también era importante para el propio Ismael Rescalvo.

“Los resultados fortalecen el proceso de construcción y al final los resultados son muy importantes, con la forma que queremos jugar y me deja satisfecho cómo juega el equipo”, expresó Ismael Rescalvo en la conferencia de prensa.

Sin embargo, se mantiene en su línea de pies en la tierra, porque afirma que las victorias no cambian en nada su forma de pensar.

“Tenemos un margen de mejora y ganar te anima y te empuja y la credibilidad se fortalece. Con la mentalidad que mostramos, no solo este juego, sino en Nicaragua. Es lo que me gusta, que el equipo no para”, apuntó.

Ismael Rescalvo también destacó que Alajuelense se ve ambicioso, buscando más, a pesar de que ya podría tener un resultado asegurado.

En este partido en específico se vio, que la Liga estaba más cerca del cuarto tanto que del empate. Pero él quiere más.

“Es ajustar cosas que sin duda se pueden mejorar. Es una gran victoria, contra un gran rival en un escenario difícil”, citó.

Primeros trazos

Contó que en el plan inicial del partido, la Liga pretendía igualar la intensidad y la energía de Herediano, que está adaptado a la gramilla sintética del Estadio Carlos Alvarado.

“Empezamos a construir la victoria llevando el partido donde queríamos. Esta victoria tenía un significado especial, porque la Liga hace tiempo no ganaba aquí.

”Me gusta que el equipo cada vez está más suelto, porque dominamos los partidos y necesitamos seguridad. Sin duda que lo que más destaco es la mentalidad del equipo, que a pesar de las dificultades, el equipo se mantiene de pie, lucha y compite”, recalcó.

En cuanto a los puntos de mejora, quiere ataques largos, encontrar ventajas que no aprovechan, sobre todo con la capacidad por fuera en el uno contra uno. Quiere que su equipo juegue más en el campo contrario y mejorar el ataque en el último tercio en bloques bajos.

“Nos ha tocado transitar y el equipo se adapta y son aspectos que hay que mejorar y estas victorias nos ayudan a crecer”, concluyó el técnico de Alajuelense.

Esta semana, la Liga no tiene participación en la Copa Centroamericana. Su próximo juego será el sábado 15 de agosto contra Puntarenas FC en el Estadio Alejandro Morera Soto.

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