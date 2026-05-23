Ismael Rescalvo, nuevo técnico de Alajuelense, despeja el misterio sobre sus redes sociales

Apenas Ismael Rescalvo fue nombrado como nuevo técnico de Liga Deportiva Alajuelense muchos aficionados rojinegros empezaron a buscarlo de inmediato en las redes sociales.

Esa es una forma de intentar conocerlo, pero quienes lo hicieron se toparon con una sorpresa, al percatarse de que tiene sus perfiles de Instagram y X (antes Twitter) privados.

De hecho, esa situación generó algo de ruido precisamente en el mundo de las plataformas digitales.

El propio técnico español despejó el misterio y dijo que, aunque tiene sus perfiles, en realidad prácticamente no los usa, no es algo que lo desvele ni que le guste.

“Normalmente no, no tengo tiempo, entre la familia y el trabajo. Me gusta estar atento a las noticias que suceden en el mundo del fútbol, como cualquier otra persona, pero no soy de un seguimiento exhaustivo y controlador de redes sociales”, expresó Ismael Rescalvo antes de regresar a Medellín, Colombia, donde reside, para alistar su mudanza a Costa Rica.

Volverá al país a mediados de la próxima semana y durante toda la pretemporada de la Liga vivirá en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela. Luego vendrá su familia.

El técnico español que llega al fútbol tico como el sucesor de Óscar Ramírez en el banquillo de Alajuelense, no solo aclaró qué pasa con sus propias redes sociales; sino que dejó patente lo que piensa de esas plataformas digitales, y podría verse como un mensaje para sus jugadores.

“Siento que hoy en día, (las redes) se han convertido en cualquier deporte, especialmente en el fútbol, en un problema para los jóvenes y unas redes bien usadas son útiles.

”Pero ves por ahí, alguna cosa me ha tocado ver cosas fuera de lugar, entonces me alejé mucho de eso; porque realmente no me aporta nada e intento dedicar todo mi tiempo a lo que realmente me importa”, comentó Ismael Rescalvo.

La cuenta de Instagram de Ismael Rescalvo es privada. (Instagram Ismael Rescalvo/Instagram)

La cuenta de X de Ismael Rescalvo tampoco es pública. (X de Ismael Rescalvo/X)

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