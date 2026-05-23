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Ismael Rescalvo, nuevo técnico de Alajuelense, despeja el misterio sobre sus redes sociales

Ismael Rescalvo fue muy claro sobre lo que piensa de las redes sociales y eso podría ser un aviso al camerino de Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Ismael Rescalvo se encuentra en el Estadio Alejandro Morera Soto, viendo partidos de liga menor.
Ismael Rescalvo cuenta los días para empezar trabajos al frente de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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