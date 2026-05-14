Ismael Rescalvo marca la cancha a jugadores de Alajuelense con fuerte mensaje sobre la indisciplina

Ismael Rescalvo afirma que para él la indisciplina es innegociable.

Ismael Rescalvo ni siquiera necesitó de tener su primer contacto cara a cara con los futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense para enviar un primer mensaje claro y directo sobre la indisciplina.

Lo hizo a través de la rueda de prensa en la que fue presentado por Carlos Vela como el hombre que a partir del 1.° de junio empezará a trabajar en cancha con el equipo, en la pretemporada rojinegra.

Alajuelense registra varios episodios de indisciplina, en los que se han visto involucrados diferentes actores, con el denominador común de que forman parte de un mismo camerino.

¿Cómo atacar la indisciplina y dejar eso atrás? Ismael Rescalvo no evadió la pregunta, ni le dio muchas vueltas.

“Sin duda, soy conocedor de lo que ha pasado, eso es evidente, Carlos Vela me conoce y eso es innegociable, no hay diálogo. La indisciplina en mis valores no existe y tengo muy claro que eso no va conmigo. Vamos a ser muy claros, tajantes, muy firmes con todos”, afirmó Ismael Rescalvo.

Mencionó que los comportamientos en el mundo del fútbol suceden y que basta con ver todo lo que ha pasado últimamente con el Real Madrid y en otros clubes grandes del mundo, donde siempre pasan cosas que son inevitables.

La posición de Ismael Rescalvo sobre la indisciplina

“Pero trabajaremos para que no suceda, y si sucede, vamos a ser muy firmes en que no podemos pasar ninguna”, aseguró el técnico español que se convierte en el sucesor de Óscar Ramírez.

La rueda de prensa avanzaba con consultas tanto para Ismael Rescalvo como para Carlos Vela y entre las últimas, de nuevo le preguntaron por la indisciplina.

Primero dijo que ya se había referido al tema, pero amplió en lo que minutos antes dijo.

“Por mi experiencia, no cabe en mis valores, es innegociable, la disciplina es algo que nosotros llevamos a cabo desde un reglamento y eso hay que cumplirlo porque somos profesionales.

”Y el escudo que llevamos en el pecho no solo es cuando se pasa por esa puerta; tú representas al club 24 horas al día y eso es lo que tenemos que entender. En ese aspecto, lo tenemos claro, la firmeza, ser contundentes en esa parte”, recalcó.

Así que sin necesidad de cruzar palabra alguna con los jugadores de Alajuelense, Ismael Rescalvo ya empezó a marcar la cancha.

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