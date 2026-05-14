Puro Deporte

Ismael Rescalvo marca la cancha a jugadores de Alajuelense con fuerte mensaje sobre la indisciplina

Ismael Rescalvo ni siquiera necesitó tener de frente a los futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense para darles un aviso claro

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Ismael Rescalvo afirma que para él la indisciplina es innegociable.
Ismael Rescalvo afirma que para él la indisciplina es innegociable. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseIsmael RescalvoMovimientos de Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.