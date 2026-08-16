Puro Deporte

Ismael Rescalvo le pone un reto diferente a Kenyel Michel en Alajuelense

Ismael Rescalvo explica con detalle lo que pretende de Kenyel Michel para este semestre con Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense partido ante Puntarenas FC, jornada 4
Kenyel Michel le anotó a Sporting, a Herediano y a Puntarenas FC, pero Ismael Rescalvo quiere más de él en Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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