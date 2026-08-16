Ismael Rescalvo le pone un reto diferente a Kenyel Michel en Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Kenyel Michel le anotó a Sporting, a Herediano y a Puntarenas FC, pero Ismael Rescalvo quiere más de él en Alajuelense.

Kenyel Michel se hizo sentir de inmediato desde que volvió a Liga Deportiva Alajuelense, como lo quería el jugador y como lo pretende el club, recordando que es ficha del Minessota United y que retornó a préstamo por este semestre.

Ya contabiliza tres anotaciones en lo que va del Torneo de Apertura 2026. Sin embargo, en el banquillo manudo no hay espacio para el conformismo.

El director técnico de la Liga, Ismael Rescalvo, reconoce el momento del futbolista formado en el semillero rojinegro, pero está empeñado en que explote todo el potencial que le ve.

“Cuando surgió la posibilidad de que viniera a ayudarnos, les dije a Carlos Vela y don Joseph Joseph que era un jugador que nos iba a ayudar mucho, por lo que yo lo conocía en los partidos que había visto y porque entendía que por la forma de jugar que tenemos, la participación y las ventajas y desequilibrios que generamos, en gran parte es por fuera”, explicó Ismael Rescalvo.

Kenyel Michel se muestra como el mejor refuerzo de Liga Deportiva Alajuelense en el arranque del semestre. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Hoy lo considera una pieza fundamental en los goles y en los uno contra uno, pero a la vez cree que puede pasar de ser explosivo a un futbolista más completo.

“Necesitamos que sea un jugador que también aprenda a jugar más desde un ataque más elaborado, que a veces es muy eléctrico, muy vertical, pero tiene que saber manejar esos ritmos”, señaló Ismael Rescalvo.

Su criterio es que puede aprender a bajar revoluciones en algunos momentos, darle pausa al juego y hasta asociarse más porque tiene capacidad para entrar en paredes y combinar.

“Es un chico muy humilde, con muchas ganas de trabajar, sé que puede dar mucho más, él lo sabe y seguro que de aquí hasta diciembre esperemos que pueda elevar su nivel y ayudar todavía más al equipo”, agregó.

Porque Rescalvo confía en que la mejor versión de Kenyel Michel está aún por verse y el futbolista también pretende que así sea.