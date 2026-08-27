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Ismael Rescalvo explica qué pasó con Juan Pablo Añor

Esto dijo Ismael Rescalvo luego de que Liga Deportiva Alajuelense venció a Plaza Amador y avanzó a cuartos de final en la Copa Centroamericana

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Por Fanny Tayver Marín

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Alajuelense recibe a Plaza Amador por la Copa Centroamericana 2026, ronda final, Grupo A
Ismael Rescalvo afirma que esta vez el fútbol sí fue justo con Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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