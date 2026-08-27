Ismael Rescalvo explica qué pasó con Juan Pablo Añor

Liga Deportiva Alajuelense venció 3-1 a Plaza Amador de Panamá y con 9 puntos ganó el grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf. ¿Qué dijo Ismael Rescalvo esta vez? Eso lo leerá a continuación en este artículo.

- ¿Cuánta tranquilidad da el pasar de primeros?

- El fútbol hoy fue justo con el equipo, el otro día el equipo hizo méritos para ganar. Me quedo con la reacción del equipo, queríamos el liderato y ganamos. Nos hemos rehecho con fútbol y carácter, logramos un resultado favorable y no podíamos perder el rumbo del trabajo. Fue un partido más abierto en el resultado, porque era para solventarlo con más goles. El equipo siempre fue hacia adelante.

- ¿Juan Pablo Añor estaba listo?

- El domingo hicimos una prueba con él, venía entrenando con normalidad, los registros los había cumplido y recayó de esa molestia que tenía. Nos duele perder a Juanpi porque con él en el campo el equipo tiene más criterio, juego entre líneas y asociaciones. Hizo todos los esfuerzos para llegar y sintió una molestia en el primer esprint. Es una lesión muscular en la misma zona. Tanto el área médica y condicional del club hizo todos los esfuerzos para tenerlo disponible y estaba apto. Pasó y a apoyarlo, ha sido un golpe duro para él y esperamos tenerlo recuperado.

- En la última semana recibió muchas críticas y la afición estaba molesta. ¿Este resultado da confianza y credibilidad al trabajo?

- De puertas para fuera sí, de puertas para adentro no, ese soy yo. A veces los resultados salen y a veces no, pero no nos desviamos. A veces hay más ruido del que parece, asumimos porque en un club grande es normal, la presión existe y tenemos que saber cómo canalizamos esa presión. De puertas para adentro intentamos que no afecte.

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