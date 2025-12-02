Isack Hadjar será compañero de Max Verstappen en Red Bull en 2026 y Yuki Tsunoda queda fuera de la Fórmula 1

Con los anuncios de Red Bull y Racing Bulls, la parrilla de Fórmula 1 para 2026 queda cerrada en el arranque de la nueva era de chasis y motores.

Red Bull y Racing Bulls confirmaron sus alineaciones para la temporada 2026 de Fórmula 1, con el ascenso del francés Isack Hadjar al equipo principal y el debut del británico Arvid Lindblad en la escudería filial junto al neozelandés Liam Lawson.

Con estos anuncios, la parrilla de Fórmula 1 para 2026 ya quedó definida, en un contexto de nuevo reglamento técnico y de unidades de potencia, mientras el japonés Yuki Tsunoda deja su puesto titular y pasa al rol de piloto de reserva de Red Bull y Racing Bulls.

🗣️ "I thank him for what he has contributed so far and we know he will provide invaluable support to the 2026 projects moving forwards."



🔗 https://t.co/mvEMyB7JC0 pic.twitter.com/XRyJh9WdWT — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 2, 2025

Hadjar, integrante del programa junior de la marca, completó una temporada de rookie sobresaliente en 2025, con puntos en 10 Grandes Premios y un primer podio en el Gran Premio de los Países Bajos.

La dirección deportiva de Red Bull destacó que el francés se convirtió en un piloto más completo, rápido a una vuelta, con salidas fuertes y buena gestión de carrera, y subrayó que su velocidad pura encaja con las exigencias del equipo campeón.

El propio Hadjar expresó que su llegada al equipo principal es la recompensa a su ascenso dentro del programa junior de Red Bull, agradeció la confianza tras años de trabajo.

“Estoy muy agradecido con Oracle Red Bull Racing por darme la oportunidad y la confianza de competir al más alto nivel de la Fórmula 1. Después de todo el esfuerzo que he realizado desde que me uní al equipo júnior, es una gran recompensa. He tenido muchos altibajos a lo largo de mi carrera, y ellos siguieron creyendo en mí y animándome”, expresó el piloto.

En la estructura hermana, Racing Bulls anunció que Arvid Lindblad debutará en Fórmula 1 en 2026 junto a Liam Lawson, después de actuaciones sólidas en la Fórmula 2 y buenas impresiones en sesiones de entrenamientos libres con un Red Bull en Silverstone y México.

El jefe de equipo de Racing Bulls elogió la rápida progresión de Lindblad, lo describió como uno de los talentos jóvenes más destacados del deporte y resaltó que la dupla con Lawson refleja la ambición y el perfil juvenil que la escudería busca para la nueva era de 2026.

Lindblad indicó que su llegada al campeonato cumple el sueño que persigue desde los cinco años y asumió que 2026 será un gran reto bajo el nuevo reglamento técnico y de unidades de potencia, aunque aseguró que está listo para trabajar de cerca con el equipo y acelerar su aprendizaje.

Lawson, por su parte, valoró la continuidad como una oportunidad clave en su segundo año completo con Racing Bulls, adelantó que aprovechará su primera pretemporada completa con la escudería y apuntó a consolidarse en medio de un calendario de cambios en la categoría.

Mientras tanto, Cadillac se suma como undécima escudería y refuerza el nuevo escenario con once equipos en la parrilla, en un contexto donde la temporada actual se define con una lucha a tres bandas por el título de pilotos, que cierra el campeonato en Abu Dabi.