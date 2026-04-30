Isaac Badilla da a conocer noticia de última hora sobre su estado de salud

Isaac Badilla forma parte de Liga Deportiva Alajuelense desde que era un niño.

El propio Isaac Badilla se encargó de dar la noticia: la noche de este miércoles 29 de abril pasó por el quirófano y la cirugía fue un éxito.

“Todo salió bien gracias a Dios, preparado para lo que viene”, escribió el futbolista en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

El futbolista de Liga Deportiva Alajuelense acompañó dicho mensaje con una fotografía suya, ya en sala de recuperación.

Isaac Badilla se convirtió en el último lesionado de la Liga, luego de que la institución rojinegra se convirtió entre enero y abril en un verdadero hospital, en medio de su temprana eliminación.

Su lesión se produjo en la penúltima jornada de la fase regular del Torneo de Clausura 2026, cuando jugó como lateral derecho en el partido entre la Liga y Puntarenas, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Ocurrió tras una entrada fuerte de Krisler Villalobos, que en principio, el árbitro David Gómez castigó con una amonestación. Sin embargo, desde la sala VOR lo invitaron a ir al monitor para que revisara una potencial tarjeta roja.

Isaac Badilla fue operado este miércoles 29 de abril, luego de la lesión que sufrió el jueves pasado en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC. (Instagram Isaac Badilla/Instagram Isaac Badilla)

Al chequear la falta, el réferi cambió de parecer, al determinar que efectivamente la acción fue de esas que pueden propiciar una lesión, tal y como pasó. Así que le quitó la amarilla y le mostró la tarjeta roja directa al porteño.

Un día después, el viernes pasado, la Liga dio el parte médico, indicando que a Isaac Badilla tenían que operarlo, por una ruptura completa del ligamento de Lisfranc, ubicado en el empeine del pie.

Además, Alajuelense señaló que el tiempo estimado de recuperación se valorará de acuerdo a su evolución.

La Nación conoce que se baraja un plazo de seis meses, en vista de que al futbolista le colocaron unos pines. Eso sí, dependerá de cómo reaccione el organismo del jugador.

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