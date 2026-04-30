Puro Deporte

Isaac Badilla da a conocer noticia de última hora sobre su estado de salud

El futbolista de Liga Deportiva Alajuelense se lesionó en el partido contra Puntarenas FC

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Por Fanny Tayver Marín
Isaac Badilla tiene diez años de formar parte de Liga Deportiva Alajuelense.
Isaac Badilla forma parte de Liga Deportiva Alajuelense desde que era un niño. (Insstagram Isaac Badilla/Fotografías)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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