Alajuelense no para de sufrir: otro futbolista va directo al quirófano

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense no deja de sufrir con las lesiones de gravedad porque después del partido ante Puntarenas FC, otro jugador tendrá que pasar por el quirófano.

Se trata de Isaac Badilla, el juvenil que salió en camilla luego de una entrada aparatosa de Krisler Villalobos que en principio David Gómez vio como una falta para amarilla.

Al árbitro central lo llamaron para revisara la acción por potencial roja y al ver lo ocurrido en el monitor, el réferi determinó que la acción sí podía incluso lesionar al futbolista.

Lo que nadie pensó es que se trataría de algo serio y que la noche de este viernes, la Liga daría a conocer el parte médico de otro jugador con una lesión grave.

“El jugador Isaac Badilla presenta una ruptura completa del ligamento de Lisfranc, ubicado en el empeine del pie”, comunicó Alajuelense.

La Liga también indicó que Isaac Badilla deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días y que el tiempo estimado de recuperación se valorará de acuerdo a evolución.

En lo que va de 2026 ya suman cuatro los jugadores con lesiones que ameritan una operación. Los otros fueron Malcon Pilone, Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos, ellos con ruptura total del ligamento cruzado anterior en la rodilla.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.