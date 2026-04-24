En Alajuelense están incómodos y el motivo que nadie quería salta a la vista

Óscar Ramírez mantiene la esperanza de que el domingo ocurra el milagro para Liga Deportiva Alajuelense.

En Liga Deportiva Alajuelense se sienten tan incómodos que ni siquiera pudieron disfrutar de un buen triunfo en el partido contra Puntarenas, con marcador de 5-2.

La razón es obvia y los propios integrantes del vestuario rojinegro la reconocen, como lo hizo el lateral Fernando Piñar, quien volvió a jugar como defensa central ante la necesidad del equipo, en medio de una plaga de lesiones.

“No hay nada más feo que estar dependiendo de otro resultado, tenemos que ser autocríticos por la posición en la que estamos. No fue un torneo perfecto, el VAR, lesiones, pasaron cosas extrafútbol que no podemos controlar nosotros, solo lo que pasa en el verde como dice uno, pero esto nos sirve mucho para lo que viene y si nos alcanza para más sería muy bueno”, afirmó Fernando Piñar en zona mixta.

La Liga ha deambulado entre altibajos y la irregularidad, luego de la obtención de su estrella 31. Y pese a eso, todavía tienen una posibilidad y no pierden la esperanza de que los astros finalmente se alineen a su favor.

Para eso, Alajuelense necesita ganar en Liberia y que Cartaginés pierda en su visita a Guadalupe. Solo esa combinación de resultados le daría el boleto a los rojinegros.

“Ahorita no dependemos de nosotros mismos, pero ya sacamos un partido y el domingo tenemos que ir a sacar el otro, darlo todo en la cancha y ya esperar lo que pase al otro lado. Vamos a ir a jugar allá una final, buscar el resultado desde el primer minuto para esperar a ver qué pasa al otro lado, pero todos los partidos son difíciles, no son fáciles”, aseguró Piñar.

Rashir Parkins es del criterio que con el pasado ya no pueden hacer nada y que ellos saben bien que fueron muy inconstantes en este torneo. Y que depender ahora de otro partido es el resultado de eso.

“Ahora nos toca esperar resultados, cosa que no queremos, ni deberíamos de hacer; pero esto es fútbol y pedir disculpas a la afición, porque ellos siempre nos apoyan y ahora toca esperar.

”Lastimosamente no queríamos estar en esta situación, no es lo que esta camisa representa, fuimos muy inconstantes y ahora toca esperar a que pase algo, que es algo que no deberíamos estar esperando”, mencionó Rashir Parkins.

Rashir Parkins admite que la irregularidad le está pasando factura a Liga Deportiva Alajuelense. (John Duran/John Durán)

El mediocampista resume la situación actual de la Liga como la consecuencia de que fueron muy irregulares, porque desde el principio no sacaron muchos resultados que necesitaban para no estar al borde de la eliminación.

“Todo lo que queda en el pasado, queda en el pasado y toca afrontar el presente. Sabemos que Liberia es un equipo que ataca por las bandas, hay que contrarrestar eso, ser contundentes y cuidar el marco”, citó.

Ronaldo Cisneros contó que para el domingo, el equipo hará lo mismo que el jueves, enfocarse en su propio partido y no pensar en nada más para luego conocer en definitiva qué pasa en el Colleya Fonseca.

“Sabemos que va a ser un partido difícil ante Liberia, pero nosotros también intentaremos hacer lo mejor posible para sacar esa victoria y esperar el resultado que nos favorezca”, apuntó Ronaldo Cisneros.

El atacante mexicano que viene de convertir tres de los cinco goles de la Liga ante el Puerto aseguró que los clubes grandes siempre tienen la responsabilidad de pelear por los títulos.

“Sabemos que estamos en deuda en este torneo, pero vamos a pelear hasta el final, el domingo tenemos un partido importante, que todavía tenemos vida y que para Dios no hay nada imposible, entonces vamos a esperar el milagro”, subrayó.

También vaticinó que el partido entre Liberia y la Liga será bastante dinámico, porque el cuadro de José Saturnino Cardozo tiene mucho orden táctico.

El partido entre Liberia y Alajuelense será el domingo a las 4 p. m. y se verá por canal 6; mientras que a la misma hora, Guadalupe recibirá a Cartaginés, en un juego que se transmitirá por FUTV.

Y con lo que pase en esos duelos se sabrá quién se deja el último boleto a la semifinal, si los brumosos, o los rojinegros.