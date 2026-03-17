Irán busca ‘driblar’ a Donald Trump y negocia con FIFA

La Federación Iraní aseguró que es “imposible” viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026; por lo que está en búsqueda de alternativas para no quedar fuera del torneo.

Diferentes medios internacionales como El Financiero de México, CNN y Diario AS de España, informaron que la federación de fútbol de Irán, negocia con FIFA, jugar sus partidos del Mundial 2026 en México y no en Estados Unidos.

“La federación de fútbol de Irán se encuentra en conversaciones con la FIFA para trasladar sus partidos del Mundial de Estados Unidos a México por preocupaciones sobre la seguridad de sus jugadores, declaró el lunes el presidente del fútbol iraní, Mehdi Taj, según destacó CNN.

La participación de Irán en la máxima cita del fútbol mundial quedó en entredicho después de que Estados Unidos —uno de los países anfitriones— comenzara a lanzar ataques aéreos conjuntos contra el país persa en colaboración con Israel.

El presidente Donald Trump afirmó la semana pasada que Irán era bienvenido a participar, pero sugirió que tal vez no sería apropiado que jugaran en Estados Unidos “por su propia vida y seguridad”.

“Dado que Trump declaró explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, ciertamente no viajaremos a Estados Unidos”, señaló Taj en una publicación en la cuenta de X de la embajada de Irán en México.

La Federación de Fútbol de Irán no quiere quedar fuera del Mundial, pero no desea viajar a Estados Unidos. (Foto tomada de Telemundo Deportes. /Foto tomada de Telemundo Deportes.)

“Nadie puede excluirnos de la Copa del Mundo, es un acontecimiento histórico e internacional; su órgano rector es la FIFA, no un individuo ni un país (...) Con fuerza y una victoria decisiva conseguimos nuestra clasificación”, señalaron representantes de la federación de fútbol iraní.

Sin embargo, la FIFA emitió una nota mediante la que insta a todas las selecciones a seguir la agenda del torneo según estaba previsto tras el sorteo.

La Selección de Irán ya tiene definidos sus partidos para la fase de grupos del Mundial 2026, donde está en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

El conjunto asiático disputará sus tres encuentros en territorio de Estados Unidos. Su debut es el 15 de junio de 2026 frente a Nueva Zelanda, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Posteriormente, el 21 de junio se mide ante el cuadro de Bélgica, nuevamente en la misma sede.