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Irán busca ‘driblar’ a Donald Trump y negocia con FIFA

La Federación de Irán busca alternativas para no viajar a Estados Unidos pero participar siempre en el Mundial

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Por Milton Montenegro

La Federación Iraní aseguró que es “imposible” viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026; por lo que está en búsqueda de alternativas para no quedar fuera del torneo.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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