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Irán amenaza con retirarse de partidos del Mundial 2026 si surgen protestas políticas en los estadios

La selección iraní elevó la presión antes de su debut y condicionó su permanencia en la cancha a la ausencia de manifestaciones políticas

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Por O Globo / Brasil / GDA
TIJUANA, MÉXICO - 9 de junio de 2026: El delantero de la selección nacional de Irán, Mehdi Taremi, firma autógrafos para aficionados frente al hotel Marriott antes de partir hacia una sesión de entrenamiento en Tijuana, México, el martes 9 de junio de 2026, previo al torneo de fútbol de la Copa del Mundo 2026. Carlos A. Moreno / Anadolu. (Foto: Carlos A. Moreno / Anadolu vía AFP).
Mehdi Taremi saluda a aficionados en Tijuana antes del debut de Irán en el Mundial 2026, en medio de la polémica por posibles protestas políticas en los estadios. (CARLOS A. MORENO/Anadolu via AFP)







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