Irán amenaza con retirarse de partidos del Mundial 2026 si surgen protestas políticas en los estadios

Mehdi Taremi saluda a aficionados en Tijuana antes del debut de Irán en el Mundial 2026, en medio de la polémica por posibles protestas políticas en los estadios.

Irán advirtió a la FIFA que su selección abandonará cualquier partido de la Copa del Mundo 2026 si durante los encuentros se registran manifestaciones políticas contra los líderes de la República Islámica o se exhiben símbolos vinculados a la oposición al régimen.

La posición fue comunicada por autoridades iraníes a pocas horas del inicio del torneo y quedó planteada formalmente ante la FIFA, según afirmó el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali.

El funcionario indicó que el gobierno informó al organismo rector del fútbol mundial que los integrantes de la selección dejarían el terreno de juego si escuchan consignas políticas en los estadios.

Además, Teherán expresó preocupación por la presencia de símbolos utilizados por grupos opositores. Entre ellos figura la antigua bandera persa con el león y el sol, asociada por sectores del exilio iraní a etapas anteriores a la actual República Islámica.

De acuerdo con Donyamali, el gobierno solicitó a la FIFA que únicamente se permita la bandera oficial de Irán durante los encuentros del Mundial. También señaló que la selección abandonaría el partido si se presentan banderas consideradas ilegales por las autoridades iraníes.

Debut en Los Ángeles aumenta tensión política

La selección iraní debutará el próximo martes frente a Nueva Zelanda. Posteriormente enfrentará a Bélgica y cerrará la fase de grupos ante Egipto.

Los dos primeros compromisos se disputarán en Los Ángeles, ciudad que alberga una de las comunidades iraníes más grandes fuera de Irán. En esa zona residen miles de opositores al régimen, situación que incrementa la posibilidad de manifestaciones políticas durante los partidos.

Mundial bajo vigilancia por tensiones diplomáticas

La participación de Irán en la Copa del Mundo ya despertaba atención internacional debido a las tensiones diplomáticas que involucran al país.

Durante los últimos meses surgieron dudas relacionadas con trámites migratorios, desplazamientos y medidas de seguridad para la delegación iraní.

Como parte de la planificación logística, la Federación Iraniana de Fútbol decidió establecer su centro de operaciones en la ciudad mexicana de Tijuana.

La estrategia busca reducir la permanencia del equipo en territorio estadounidense. Bajo ese esquema, la delegación viajará a Estados Unidos únicamente para disputar sus compromisos oficiales y regresará a México después de cada encuentro.

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