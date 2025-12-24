Puro Deporte

Inter San Carlos da el primer golpe en la final del Torneo de Apertura de la Liga de Ascenso

Los norteños recibirán el próximo sábado a Cofutpa Palmares, en el juego de vuelta

Por Milton Montenegro

El Inter San Carlos de Douglas Sequeira dio el primer golpe en la final del Torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.








