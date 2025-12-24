Inter San Carlos da el primer golpe en la final del Torneo de Apertura de la Liga de Ascenso

El Inter San Carlos de Douglas Sequeira dio el primer golpe en la final del Torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

Los norteños, quienes desde el pitazo inicial se fueron con todo al frente, derrotaron de visita 1-2 a Cofutpa Palmares.

La propuesta del Inter San Carlos le dio resultados muy temprano, porque apenas en tres minutos cobró tres tiros de esquina y, a los cuatro minutos, abrió el marcador.

Anderson Núñez, de cabeza, le cambió la trayectoria al balón que envió al área Yamir Villán desde el tiro de esquina.

Había mucha gente en esa zona, mucha marca hombre a hombre, pero nadie despejó y Núñez, quien ni siquiera saltó, dejó la pelota en el fondo del marco de Erick Palma, arquero de Cofutpa Palmares.

Con la ventaja en el marcador, Inter se sintió cómodo, manejó la pelota y al menos tuvo un par de opciones para aumentarlo, una de ellas al minuto 26, tras el cobro de tiro libre directo de Glen Casanova, pero Palma metió la mano y desvió al tiro de esquina.

Poco a poco, Cofutpa Palmares salió del encierro, se insinuó al frente, llevó peligro y, al minuto 44, empató el partido.

Darío Alfaro, también de cabeza, abombó las redes. En el cobro de tiro de esquina, la defensa perdió la marca de Alfaro, lo dejaron solo y tuvo el tiempo y espacio para colocar el balón en el ángulo superior de mano izquierda del marco del portero de Inter San Carlos.

Cofutpa Palmares recibió al Inter San Carlos en el primer juego de la final del Torneo de Apertura. Los norteños se llevaron la victoria 1-2. (Facebook de Liasce/Facebook de Liasce)

En el segundo tiempo, Palmares, el equipo de casa, salió con mayor seguridad defensiva, tuvo más orden y equiparó el dominio del juego.

Fue una final del Torneo de Apertura que se disputó con entrega; en ocasiones apareció el fútbol fuerte y, en otras, los equipos buscaron hacer daño con llegadas por los costados.

Sin embargo, al minuto 65, Carlos Villegas marcó el 1-2 para Inter San Carlos. Se señaló una falta para los norteños, los palmareños se durmieron, no marcaron, no taparon la pelota y los visitantes movieron rápido. La pelota le llegó a Villegas, quien sacó un buen remate de derecha y selló la victoria 1-2.

El campeón del Torneo de Apertura 2025 asegurará su boleto a la gran final nacional. En caso de que el mismo equipo conquiste el Torneo de Clausura 2026, obtendrá el ascenso directo a la Primera División la próxima temporada.