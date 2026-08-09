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Inter Miami y De Paul se vuelcan con Lionel Messi tras la muerte de su padre

El Inter Miami hizo un homenaje a Jorge Messi, padre del capitán del equipo Lionel Messi, durante el partido de la Leagues Cup

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Por AFP
Los jugadores del Inter Miami y los aficionados guardan un minuto de silencio por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, antes del partido ante Monterrey por la Leagues Cup en el Nu Stadium de Miami.
Los jugadores del Inter Miami y los aficionados guardan un minuto de silencio por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, antes del partido ante Monterrey por la Leagues Cup en el Nu Stadium de Miami. (CHANDAN KHANNA/AFP)







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