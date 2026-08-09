Inter Miami y De Paul se vuelcan con Lionel Messi tras la muerte de su padre

Los jugadores del Inter Miami y los aficionados guardan un minuto de silencio por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, antes del partido ante Monterrey por la Leagues Cup en el Nu Stadium de Miami.

Miami, Estados Unidos. El Inter Miami y en especial Rodrigo de Paul manifestaron su apoyo a Lionel Messi este sábado tras el fallecimiento de su padre Jorge Messi, ocurrido en Argentina, a pesar de perder 2-1 ante el Monterrey en la segunda fecha de la Leagues Cup 2026.

De Paul hizo el gol de Las Garzas al minuto 32 y al celebrarlo le dio un toque especial a una jornada de condolencias por el deceso de Jorge Messi.

El Motorcito celebró quitándose su camisa número 7 y mostró una con el 10, para expresarle su apoyo a su compañero de club y en la selección argentina.

Con un brazalete negro, Las Garzas afrontaron el partido sin Messi, que viajó a Rosario, Argentina, para estar presente en el funeral de su padre.

En los momentos previos al inicio del partido, el sonido local del Nu Stadium, en Miami, convocó a los aficionados a ponerse de pie y “nos acompañen en un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi, padre de nuestro capitán”.

Los seguidores del Inter también manifestaron su solidaridad con letreros como “Lo siento, Messi” y “I love you Messi”.

Al minuto 10, unos aficionados desplegaron una manta con la leyenda “Fuerza Leo” y un tifo con el rostro del astro.

Al minuto 32, el brasileño Casemiro habilitó a De Paul. El argentino conectó un disparo a unos 25 metros del arco al ángulo inferior izquierdo.

Después de quitarse su camiseta número 7 para mostrar el 10 de Messi, De Paul levantó la mirada hacia el cielo.

El belga Hugo Cuypers (47′) marcó el 1-1 para los Rayados al rematar a bocajarro una pelota rechazada por el portero Rocco Ríos.

El uruguayo Diego Rossi (90′) anotó el 2-1 para el equipo mexicano con un remate en el área chica.

Con este resultado, el Inter Miami se quedó con tres puntos y el Monterrey sumó sus primeras tres unidades en el torneo que une a los clubes de Estados Unidos y México.