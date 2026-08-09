Inter Miami y De Paul se vuelcan con Lionel Messi tras la muerte de su padre

Miami, Estados Unidos. El Inter Miami y en especial Rodrigo de Paul manifestaron su apoyo a Lionel Messi este sábado tras el fallecimiento de su padre Jorge Messi, ocurrido en Argentina, a pesar de perder 2-1 ante el Monterrey en la segunda fecha de la Leagues Cup 2026.
De Paul hizo el gol de Las Garzas al minuto 32 y al celebrarlo le dio un toque especial a una jornada de condolencias por el deceso de Jorge Messi.
El Motorcito celebró quitándose su camisa número 7 y mostró una con el 10, para expresarle su apoyo a su compañero de club y en la selección argentina.
Con un brazalete negro, Las Garzas afrontaron el partido sin Messi, que viajó a Rosario, Argentina, para estar presente en el funeral de su padre.
En los momentos previos al inicio del partido, el sonido local del Nu Stadium, en Miami, convocó a los aficionados a ponerse de pie y “nos acompañen en un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi, padre de nuestro capitán”.
Los seguidores del Inter también manifestaron su solidaridad con letreros como “Lo siento, Messi” y “I love you Messi”.
Al minuto 10, unos aficionados desplegaron una manta con la leyenda “Fuerza Leo” y un tifo con el rostro del astro.
Al minuto 32, el brasileño Casemiro habilitó a De Paul. El argentino conectó un disparo a unos 25 metros del arco al ángulo inferior izquierdo.
Después de quitarse su camiseta número 7 para mostrar el 10 de Messi, De Paul levantó la mirada hacia el cielo.
El belga Hugo Cuypers (47′) marcó el 1-1 para los Rayados al rematar a bocajarro una pelota rechazada por el portero Rocco Ríos.
El uruguayo Diego Rossi (90′) anotó el 2-1 para el equipo mexicano con un remate en el área chica.
Con este resultado, el Inter Miami se quedó con tres puntos y el Monterrey sumó sus primeras tres unidades en el torneo que une a los clubes de Estados Unidos y México.