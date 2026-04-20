Insultos a un camarógrafo, pólvora y otros motivos: diez de los ocho equipos de Primera División reciben sanciones

Antes de que empiece la jornada 17 del Torneo de Clausura 2026, el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol) dictó las sanciones que correspondientes a los partidos que se jugaron entre viernes y domingo.

Ocho de los diez clubes de la Primera División están en la lista de castigos. ¿Su equipo es uno de esos?

Club Sport Cartaginés

Sancionar al jugador Yael Andrés López Fuentes con seis partidos de suspensión y una multa de ¢2.000.000 de conformidad con el artículo 40 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que participa en una agresión, pelea o riña, golpea de cualquier manera o con cualquier parte del cuerpo a un jugador, aun cuando no lo lesione.

Sancionar al jugador Cristopher Nuñez con 1 partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.

Municipal Liberia

Sancionar al club con una multa de ¢562.500 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la tercera vez que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Sancionar al jugador Christian Reyes con 1 partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.

Guadalupe FC

Sancionar al jugador Kenneth Guzmán con 1 partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.

Puntarenas FC

Sancionar al club con una multa de ¢805.000 desglosada en:

¢300.000 de conformidad con el artículo 61 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que incumple al no ubicar en el partido las vallas físicas o electrónicas, como lo establezca en el Reglamento Comercial.

¢105.000 de conformidad con el artículo 74 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que un camarógrafo fue objeto de agresiones verbales e insultos por parte de aficionados en las instalaciones deportivas.

¢400.000 y advertencia de reducción del aforo en un 20% para el próximo partido de local de conformidad con el artículo 55 inciso 2) d) al ser la primera vez en la temporada que se ve el ingreso de objetos no permitidos, en este caso silbatos.

Club Sport Herediano

Sancionar al jugador Darril Araya con 1 partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.

AD San Carlos

Sancionar al jugador Emmanuel Hernández con 1 partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.

Liga Deportiva Alajuelense

Sancionar al club con una multa de ¢400.000 y advertencia de reducción del aforo en un 20% para el próximo partido de local de conformidad con el artículo 55 inciso 2) al ser la primera vez en la temporada que se ve el ingreso de objetos no permitidos, en este caso pólvora.

Deportivo Saprissa

Sancionar al jugador Mariano Néstor Torres con 1 partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.