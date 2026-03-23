Insólita expulsión en fútbol de Centroamérica: miembro de cuerpo técnico le enseñó un celular al árbitro

Miguel Segura (derecha) acababa de ser expulsado por el árbitro Josué Ugalde en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

El preparador de porteros Miguel Segura protagonizó una situación verdaderamente inusual en un partido de Centroamérica, cuando el Club Sport Herediano le ganó 2-1 a Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo Clausura 2026 de Costa Rica.

En una situación totalmente insólita, el miembro del cuerpo técnico herediano le enseñó el celular con una repetición al árbitro en pleno partido.

Segura reclamaba que una jugada polémica de Herediano supuestamente era gol, aunque en las repeticiones no se aprecia de manera contundente que el balón haya ingresado por completo.

Puede observar la jugada en el siguiente video:

⏰ 80’ El remate de Keysher Fuller que toma por sorpresa a los manudos pero la pelota pega en el palo. pic.twitter.com/fUS3ShrveO — FUTV (@FUTVCR) March 22, 2026

El preparador de arqueros sacó un celular y empezó a enseñárselo al árbitro desde la banca, mediante fuertes ademanes; con ello la tarjeta roja estaba garantizada y fue lo que le mostró el réferi Josué Ugalde a Miguel Segura, quien mientras se marchaba al camerino, iba tan enojado que también dirigió unas cuantas palabras, en medio de su cólera, a quienes estaban en la banca de la Liga.

Miguel Segura iba camino al vestuario, expulsado, y pasó diciéndoles algunas cosas a los integrantes de Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

El gerente deportivo del Herediano, Gustavo Pérez, aseguró que las reacciones del entrenador de porteros Miguel Segura son producto del momento (no es la primera vez que lo expulsan), donde busca defender a la institución, y que se le debe juzgar por su trabajo más allá de los 30 segundos que se ven en televisión.

“Miguel es un apasionado. El detalle es que vive intensamente cada partido. Su reacción es del momento, donde rebasa los límites. No creemos que sea algo sumamente grave. Su reacción siempre es para defender al club de una injusticia y así lo entendemos”, explicó Gustavo Pérez a La Nación.

El gerente recalcó que el exguardameta tiene mucha experiencia y es uno de los mejores entrenadores de porteros del país, por lo que el club lo valora y su trabajo lo respalda.

“Él trabaja con mucha pasión y dedicación. Su aporte al club durante estos años es muy importante. Es injusto que, por lo que se observa en 30 segundos en la televisión, se le juzgue. Miguel es un tipo callado, honesto y humilde, pero en el calor del juego reacciona”, añadió.

De acuerdo con Gustavo Pérez, en medio de lo polémico de la acción, la duda sobre si el balón entró o no, y el momento del partido, en el que el gol no llegaba por diferentes circunstancias, todo se mezcló y provocó que Miguel Segura reaccionara de una manera que no es la correcta.

“Con él hemos hablado, no crea. Le hemos dicho que debe controlarse un poco más, estar más tranquilo. Después de lo que pasó ante Alajuelense, se mostró arrepentido y nos pidió disculpas. Nosotros sabemos el aporte que él le hace al club y tratamos de ayudarle”, afirmó el gerente deportivo del Team.

Además, mencionó que el pago de las multas económicas por sanciones correspondientes al Tribunal Disciplinario es valorado por el club, en el sentido de si la institución se hace responsable, o si el jugador o el miembro del cuerpo técnico asume dicha responsabilidad.

La Nación intentó obtener directamente la versión de Miguel Segura. Sin embargo, al momento de la publicación de este artículo no se había obtenido respuesta por parte de la oficina de comunicación del Team.