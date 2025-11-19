Ingrata, Corazón partío y más: vea el playlist definitivo para vivir el despecho por la Selección de Costa Rica

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica que fracasó rumbo al Mundial 2026; Alejandro Sanz y Lana Del Rey, integrantes del playlist para este momento.

La Selección de Costa Rica fracasó en su intento de llegar al Mundial 2026 y dejó a los aficionados de todo el país con el corazón partido. O más bien partío, como canta el español Alejandro Sanz.

“Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene. Y, qué sé yo”...

En estas horas de dolor y despecho, le presentamos el playlist definitivo para sufrir con el mal de amores de la Tricolor.

Ingrata

El título lo dice todo: Café Tacvba predijo este momento de la Selección de Costa Rica, con su Ingrata de los años 90.

Wake me up when september ends

Aquí viene la lluvia, estoy empapado en mi dolor de nuevo, canta Green Day, en honor a los sufridos aficionados de la Selección de Costa Rica.

Tomorrow never came

“Te esperé en el lugar que dijiste que ibas a estar, en la ciudad, en medio de la lluvia”. ¡Ay Lana del Rey, vos sí me entendés!

Saturno

Tuve tantos momentos felices

Que olvido lo triste que fue

Darte de mi alma

Lo que tú echaste a perder

Así me gusta, Pablo Alborán, saquemos todo ese dolor.

Rayando el sol

Esta pena me duele, me quema; Maná también da en el clavo con uno de sus primeros éxitos.

Corazón Partío

No hace falta decir mucho, ya el título de Alejandro Sanz lo contiene todo para este momento de la Selección.

The winner takes it all

Esta vez nos tocó perder, y como dice Abba, el perdedor se hace pequeño. Así quedó hoy la Selección, diminuta.

No me queda más

“No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas; no me queda más que aguantar bien mi derrota”. Con semejantes frases, el siguiente brindis debe ser a nombre de la inmortal Selena.

Adiós, amigos adiós

Andrés Calamaro también nos quiere dedicar unas palabras: “Déjenme solo, que alguien seguro compartirá el último trago; un servidor se despide de vos, llegará el momento de juntos volver a empezar”. Bohemia pura para ahogar la tristeza.

I will survive

Y para finalizar, un grito de esperanza de Gloria Gaynor. Sobreviviré, aunque la Selección sea ese amor tóxico que siempre está ahí merodeando pese a la colección de decepciones.