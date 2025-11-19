Puro Deporte

Ingrata, Corazón partío y más: vea el playlist definitivo para vivir el despecho por la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica dejó a los aficionados con mal de amores y es hora de recurrir a la música para estos días de despecho

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica que fracasó rumbo al Mundial 2026; Alejandro Sanz y Lana Del Rey, integrantes del playlist para este momento.
Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica que fracasó rumbo al Mundial 2026; Alejandro Sanz y Lana Del Rey, integrantes del playlist para este momento. (AFP y Canva/AFP y Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaPlaylistMiguel Piojo HerreraLana del ReyAlejandro SanzMundial 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.