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Influencer IShowSpeed se vuelve loco al celebrar gol ante Paraguay en el Mundial

El streamer estadounidense IShowSpeed celebró a lo grande la victoria de Estados Unidos ante Paraguay en el Mundial 2026

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Por Juan Diego Villarreal







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Mundial 2026IShowSpeedEstados Unidos vs. Paraguay
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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