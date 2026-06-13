Influencer IShowSpeed se vuelve loco al celebrar gol ante Paraguay en el Mundial

El influencer, músico y streamer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., conocido como IShowSpeed o simplemente Speed, perdió completamente el control al celebrar el segundo gol de Estados Unidos ante Paraguay (4-1), en el debut de los anfitriones en la Copa del Mundo 2026.

IShowSpeed se emocionó tanto que tuvo que ser sujetado por su guardaespaldas antes de que se lanzara hacia las gradas, del Estadio de Los Ángeles, en uno de los característicos arrebatos que tanto apasionan a sus seguidores.

Speed, a sus 21 años, es una de las personalidades de internet más populares y de más rápido crecimiento en el mundo, consolidando su presencia en los medios durante los últimos años, según indicó el medio digital sdpnoticias.com

Conocido por su estilo enérgico y explosivo, Speed se ha colocado en el centro de la conversación, tanto por sus videos e iniciativas como por algunos comentarios que han sido considerados inapropiados e incluso machistas.