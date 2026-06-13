Lo que dijo Zlatan Ibrahimovic sobre Panamá no le gustará nada a Fidel Escobar y Tomás Rodríguez (video)

Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic son panelistas de Fox Sports en el Mundial 2026.

Será hasta el miércoles 17 de junio cuando Panamá debute en el grupo L del Mundial 2026 contra Ghana; luego jugará ante Croacia (23 de junio) y después actuará frente a Inglaterra (27 de junio).

¿Pronósticos? Zlatan Ibrahimovic lo tiene claro, no se anduvo con rodeos y lo que dijo no le gustará para nada a Fidel Escobar, Tomás Rodríguez, Adalberto Carrasquilla, ni a los demás integrantes de la Selección de Panamá.

La leyenda de Suecia habló con su misma frialdad para anotar, al ser uno de los comentaristas estrella de las transmisiones de Fox Sports.

Fue ahí donde hizo el polémico y devastador comentario, en el que presagia simple y sencillamente lo peor para Panamá en esta Copa del Mundo.

“Tenemos a Inglaterra. ¿Volverá a casa? Ya veremos. Tenemos a Croacia. Yo también tengo raíces croatas, así que los apoyo en este torneo. Tenemos a Ghana. Tienen mucho talento, veremos qué nos deparan. Tenemos a Panamá. Desafortunadamente, en este grupo, creo que serán el saco de boxeo”, apuntó en la transmisión en vivo.

Aparte de vaticinar ese nocaut para los canaleros, Ibrahimovic dio los argumentos de su pronóstico.

“Inglaterra y Croacia lucharán por el primer puesto, y Ghana podría complicarles las cosas y sumar algunos puntos. Pero no veo a Panamá”, recalcó.

En esa mesa de transmisión también estaba el exfutbolista francés Thierry Henry, quien lo escuchaba con atención y lo veía primero con una sonrisa y luego se puso muy serio, quizás pensando en que Zlatan estaba dando fuertes declaraciones, o que decía lo que también él piensa.

Pronto se empezará a ver en cancha cómo le irá a la Selección de Panamá en el Mundial.