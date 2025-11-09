¡Increíble! Qatar fue testigo de la mayor goleada en la historia de los Mundiales

Eso fue una verdadera paliza, marcador que hace historia porque es la mayor goleada en un Mundial de cualquier categoría.

El escandaloso marcador se presentó en el Mundial Sub-17 que se efectúa en Qatar y donde la Selección de Costa Rica participó en el Grupo C, junto a Emiratos Árabes Unidos, Senegal y Croacia.

Marruecos aplastó a Nueva Caledonia con un marcador final de 16 a 0, estableciendo la mayor goleada en la historia de los Mundiales masculinos de 11 jugadores en todas las categorías.

El anterior registro se presentó también en una Copa del Mundo Sub-17. Fue la goleada de España por 13-0 a Nueva Zelanda en 1997, en la que David Rodríguez-Fraile se convirtió en el primer jugador en marcar cuatro goles en un solo partido de la fase final del Mundial Sub-17.

La Selección Sub-17 de Costa Rica, participó en el Mundial, donde se dio la mayor paliza de la historia. (Fedefútbol/Fedefútbol)

Marruecos comenzó la fiesta a los 3 minutos con el tanto de Bilal Soukrat, y antes del descanso, la ventaja ya era abrumadora, finalizando la primera mitad 7-0. La segunda parte fue una repetición de dominio absoluto, con una ráfaga final de goles en los minutos 90 y 90+2 que sellaron la cifra histórica.

El combinado africano aprovechó la ventaja numérica, ya que su rival terminó jugando con dos hombres menos desde el primer tiempo por las expulsiones con roja directa de Dreuku al 22′ y Samuel Xele al 31′.