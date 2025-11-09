Puro Deporte

Vea los goles que despidieron a la Selección de Costa Rica del Mundial

La escuadra dirigida por Rándall Row, solo logró un punto en tres partidos en la Copa del Mundo

Por Milton Montenegro

La Selección de Costa Rica necesitaba una victoria para seguir con vida en el Mundial de Qatar, pero con escasas llegadas al marco, sin generar peligro y jugando atrás, arrinconada por el rival, era imposible seguir en la competencia.








Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

