Vea los goles que despidieron a la Selección de Costa Rica del Mundial

La Selección de Costa Rica necesitaba una victoria para seguir con vida en el Mundial de Qatar, pero con escasas llegadas al marco, sin generar peligro y jugando atrás, arrinconada por el rival, era imposible seguir en la competencia.

Al menos así fue en el primer tiempo: los nacionales ni se asomaron al marco defendido por Matej Grahovac.

La escuadra Sub-17 perdió 3-1 frente a Croacia y se despidió de la Copa del Mundo que se disputa en Qatar.

La participación del cuadro dirigido por Rándall Row se limitó a tres presentaciones, con dos derrotas y un empate. Costa Rica empató 1-1 contra Emiratos Árabes Unidos, cayó 1-0 ante Senegal y perdió 3-1 con Croacia.

En el primer tiempo, el conjunto nacional estuvo metido atrás, o Croacia lo encerró; no encontró cómo salir y, al minuto 35, la presión de los europeos se materializó con el gol de Kresimir Rados.

En ese periodo, la posesión del balón fue de los croatas, con un 71%, llegadas por las bandas, un balón que estrellaron en el horizontal y el tanto merecido de Rados, quien cerró solo por el sector izquierdo para abombar las redes.

En el complemento, con la necesidad de hacer algo, la Sub-17 salió un poco, quiso buscar, aunque muy temprano, al minuto 55, se encontró con el segundo tanto en contra.

Raul Kumar martilló de cabeza y puso el 2-0, tras el cobro del tiro de esquina de Gabrijel Sivalec. Kumar llegó sin marca y, en ese instante, se presumía lo peor para los ticos.

Sin embargo, dos minutos después, Thiago Cordero se sumó al ataque, tomó un rebote, disparó y festejó el gol en la Copa del Mundo.

Cordero, al 67, estuvo cerca de volver a concretar, pero no pudo cerrar el centro que efectuó Isaac Badilla.

El conjunto nacional se dio cuenta de que podía y debía arriesgar; tuvo llegadas, presencia en el área y no le quedó de otra, porque debía buscar el empate. Claro, ir al frente también le dejó espacios a Croacia, que estuvo cerca de una anotación más.

Esto se dio al 89, otra vez de cabeza, de nuevo un croata solo y los europeos sellaron la victoria. Tino Kusanovic, fue el encargado de marcar y darle a su escuadra el segundo lugar del grupo y el pase a la siguiente fase.