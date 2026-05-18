Incidente insólito: escándalo con Neymar en Brasil (video)

Neymar no podía creer lo sucedido, explotó en cólera y llanto. Su equipo perdió y, al parecer, el cuarto árbitro se equivocó y lo sacó del partido.

Neymar salió enfurecido, tras ser supuestamente sustituido por un error arbitral.

La insólita situación se presentó este domingo durante la derrota en casa 3-0 de Santos ante Coritiba en la liga brasileña, la última oportunidad para que el astro impresionara antes de que se anuncie la convocatoria de Brasil para el Mundial.

En el minuto 65, Neymar sufrió una lesión leve y abandonó el campo temporalmente para recibir atención médica. Al mismo tiempo, Robinho Jr. se preparaba para entrar al terreno de juego. Sin embargo, el cuarto árbitro creyó erróneamente que Neymar iba a ser sustituido, por lo que levantó la señal indicando al joven jugador del Santos que entrara al campo.

Esto que acaba de pasar en Brasil es INCREÍBLE.



El cuarto árbitro SE EQUIVOCÓ EN EL CAMBIO DEL SANTOS y SACÓ A NEYMAR del partido.



Ney agarró el papel del cambio, lo mostró a la CÁMARA, pero NO LO DEJARON VOLVER.



La calentura del 10… 🤬🇧🇷 pic.twitter.com/8jsKRxOKp6 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 17, 2026

La situación provocó el enojo inmediato del astro brasileño y del banquillo de su equipo, ya que Robinho Jr. ingresó al terreno de juego y la modificación no podía revertirse. Incluso, el 10 mostró ante las cámaras un papel donde supuestamente aparecía anotado el número del futbolista que debía abandonar el encuentro.

“Sabía que Robinho iba a entrar, pero ni siquiera lo estaba mirando”, comentó Neymar. “No sabía que me habían sustituido, no había visto el tablero. Fue un error muy grave de los árbitros, de la persona que pone los números en el tablero”, dijo Neymar al final del partido a la prensa brasileña.

El técnico de Santos, Cuca, y el propio Neymar informaron al cuarto árbitro y al árbitro Paulo Cesar Zanovelli que se había equivocado y que era el defensor Gonzalo Escobar —camiseta número 31—, quien debía ser sustituido.

Zanovelli le mostró tarjeta amarilla a Neymar por negarse a aceptar la sustitución. Luego, el delantero tomó la hoja oficial de solicitud de cambio y se la mostró a los medios en el Neo Quimica Arena donde figuraba el número de Escobar en lugar del suyo.

“Es un error (del cuarto árbitro), sin duda. Pero no fue la razón por la que perdimos; sería injusto echarle la culpa a esto”, manifestó el técnico de Santos, Cuca, en una conferencia de prensa.