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Imágenes del cadáver de Maradona se exhiben por primera vez en nuevo juicio

Una de las hijas de Maradona tuvo que cubrirse el rostro mientras exhibían imágenes de su padre fallecido, como parte del proceso judicial

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Por AFP
Claudia Villafañe, exesposa de Diego Armando Maradona, acude al juicio que se realiza por la muerte del astro, en la localidad de San Isidro, cerca de Buenos Aires.
Claudia Villafañe, exesposa de Diego Armando Maradona, acude al juicio que se realiza por la muerte del astro, en la localidad de San Isidro, cerca de Buenos Aires. (LUCIANO GONZALEZ/Anadolu via AFP)







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