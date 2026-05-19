Hugo Tassara, un hombre muy querido del fútbol nacional, libra una batalla contra el cáncer

Hugo Tassara se siente privilegiado por volver a trabajar luego de completar la radioterapia.

El fútbol corre por las venas de Hugo Tassara Orpina, uno de esos personajes que han ido cosechando amigos sin importar colores gracias al balón. Aunque su papá amaba dirigir, lo suyo se inclinó hacia otra área, relacionado siempre con el deporte.

Kinesiólogo de profesión, probablemente no tiene la cuenta exacta de cuántos futbolistas y atletas de otras disciplinas han pasado por sus manos.

Hoy, él mismo cuenta su historia a través de una carta que escribió para que la colgara su club, el Municipal Pérez Zeledón en sus redes sociales, porque está librando una batalla contra el cáncer.

“Primero, me siento muy contento de recibir mi alta médica por parte del Hospital San Juan de Dios. Me hice las radioterapias por el cáncer que tuve y gracias a Dios las cosas salieron muy bien”, expresó Hugo Tassara en el escrito.

Ahí también mencionó sentirse eternamente agradecido con los miembros de la Junta Directiva de la institución, que lo apoyaron en este mes y medio que estuvo en ese proceso. Y dijo que ese respaldo fue tanto en lo moral como en lo económico.

“Tengo 13 años de laborar para este club, 52 años en el fútbol en general y hasta ahora me sucede algo así, entonces me siento sumamente agradecido con ellos, con el cuerpo técnico, jugadores, personal administrativo y demás colaboradores que siempre me estuvieron llamando para preguntar por mi estado de salud”, apuntó Hugo Tassara.

Después de eso, se animó a contar más sobre su lucha, que nunca es fácil.

“Cuando me avisaron hace un año y tres meses que yo tenía un cáncer fase 4, inmediatamente pensé en que ya me iba de este mundo y lo tomé con mucha calma.

”Pero en la medida que iba pasando el tiempo, fui tomando fuerza para enfrentarlo como guerrero que soy y gracias a Dios aquí estamos todavía”, destacó.

Al escuchar que el tratamiento surtió efecto y que todo está bajo control, de inmediato lo alegra pensar en que eso significa que tiene luz verde para seguir en lo que tanto lo apasiona.

“Lo único que puedo decir es que no voy a dejar de trabajar, tengo 74 años, pero dejar de trabajar no pasa por mi mente. Si yo me retiro y dejo de trabajar, ahí sí me muero.

”Entonces, voy a seguir de lleno con este club que tanto amo, con mi clínica abierta y al servicio de todas aquellas personas que me necesiten siempre con la mejor disposición. De corazón, muchas gracias y nos estamos viendo”, concluyó Hugo Tassara.

Al difundir ese comunicado de él, en el cuadro generaleño indicaron que esa carta se da luego de que el kinesiólogo superó un inesperado quebranto de salud. Y Pérez Zeledón le dice: “¡Nos alegra mucho verte de nuevo en estas andanzas viejito!”.