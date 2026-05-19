Puro Deporte

Hugo Tassara, un hombre muy querido del fútbol nacional, libra una batalla contra el cáncer

Hugo Tassara tiene 52 años involucrado en el fútbol nacional y cuenta que nunca había pasado por algo como lo que le tocó afrontar

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Por Fanny Tayver Marín
Hugo Tassara se siente privilegiado por volver a trabajar luego de completar la radioterapia.
Hugo Tassara se siente privilegiado por volver a trabajar luego de completar la radioterapia. (Prensa Pérez Zeledón/Municipal Pérez Zeledón)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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