Hugo Sánchez ‘humilla’ a Cristiano Ronaldo y recuerda sus goles de chilena

Hugo Sánchez recordó sus 13 goles de chilena luego de la anotación de Cristiano Ronaldo en la Liga Saudí.

El nombre de Cristiano Ronaldo volvió a figurar entre las principales tendencias del mundo deportivo. El delantero del Al Nassr anotó un gol de chilena en la Liga Saudí, lo que despertó elogios en redes sociales y medios de comunicación internacionales.

A sus 40 años, el portugués busca alcanzar los 1.000 goles como profesional. Su reciente anotación, la cuarta de chilena en su carrera, atrajo la atención del exfutbolista Hugo Sánchez, quien también brilló con el Real Madrid.

El mexicano reaccionó a la jugada a través de su cuenta en X. En su publicación, aprovechó para felicitar a Cristiano Ronaldo y presumir que anotó 13 goles de chilena durante su carrera, además de afirmar que logró más de 30 tantos de ese tipo en total.

“Ahora que vi el cuarto gol de chilena de Cristiano Ronaldo, lo cual me alegra mucho, comparto estos 13 goles de los más de 30 de ese estilo que anoté en mi trayectoria”, escribió en su cuenta.

Ahora que vi el cuarto gol de chilena de @Cristiano Ronaldo, lo cual me alegra mucho, comparto estos 13 goles de los más de 30 de ese estilo que anoté en mi trayectoria. #Hugol pic.twitter.com/OVC4PCIBy3 — Hugo Sánchez (@hugosanchez_9) November 26, 2025

Las imágenes generaron reacciones entre sus seguidores, quienes recordaron su paso exitoso por clubes como Pumas, Atlético de Madrid y el propio Real Madrid, donde dejó una huella en la década de los ochenta.

La interacción en redes sociales no pasó desapercibida. Aunque el tono fue cordial, algunos interpretaron el mensaje como una comparación directa con Cristiano Ronaldo, quien también marcó época en el conjunto blanco.

