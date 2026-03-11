Hugo Lloris, Heung-min Son, Denis Bouanga y más: vea la alineación de LAFC ante Alajuelense

LAFC se toma muy en serio este pulso de ida y vuelta contra Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf.

¿Y cómo alinea LAFC ante Liga Deportiva Alajuelense? ¿El equipo californiano pondrá a toda su constelación de estrellas? Al igual que Óscar Ramírez, su colega Marc Dos Santos tomó decisiones para este partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Recuerde que el partido es en horario inusual, al menos para Costa Rica. El juego empezará a las 8:06 p. m. en Los Ángeles (9:06 p. m. en territorio nacional).

En un equipo plagado de figuras de renombre, LAFC envía al campo del BMO Stadium a un cuadro muy fuerte, como era de esperar, con la presencia de un campeón del mundo incluido.

Hugo Lloris, Ryan Porteous, Son Heung-min, Mark Delgado, Timothy Tillman, Sergi Palencia, Ryan Hollingshead, Amin Boudri, Mathieu Choinière, Nkosi Tafari y Denis Bouanga son los titulares de LAFC para el juego ante la Liga.

Además, los suplentes del equipo californiano son Thomas Hasal, Cabral Carter, Eddie Segura, Tyler Boyd, Ryan Raposo, Jude Terry, Nathan Ordaz, Artem Smoliakov, David Martínez, Kenny Nielsen y Matthew Evans.

