Puro Deporte

Hugo Lloris, Heung-min Son, Denis Bouanga y más: vea la alineación de LAFC ante Alajuelense

Estos son los jugadores de LAFC que serán de la partida ante Alajuelense en el juego de ida de los octavos de final de Concachampions

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
LAFC se toma muy en serio este pulso de ida y vuelta contra Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf.
LAFC se toma muy en serio este pulso de ida y vuelta contra Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf. (X de LAFC/X de LAFC)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseLAFCLAFC vs AlajuelenseCopa de Campeones de Concacaf
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.