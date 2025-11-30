‘Horror’ del arquero de San Carlos le da vida al Herediano como ya lo hizo el saprissista Esteban Alvarado

Un error garrafal del guardameta José David Vega le permitió al Club Sport Herediano igualar el marcador 1-1 ante San Carlos.

Los florenses perdían 0-1 con tanto de Rachid Chirino, pero tras un centro desde la izquierda, el meta norteño soltó de forma increíble el balón frente a su marco, lo que aprovechó Kenneth Vargas para empujarlo, ante el lamento del arquero.

Los florenses están urgidos de un triunfo para seguir con vida en el Torneo Apertura 2025.

No es el primer portero que le facilita las cosas al Team, pues la semana anterior fue el meta saprissista Esteban Alvarado quien soltó un balón fácil en su área, para que Marcel Hernández lograra el empate 1-1 ante el Deportivo Saprissa y sacara un resultado que los tiene con la soga al cuello, pero con esperanzas de clasificar.

Al cierre del primer tiempo, Herediano gana 2-1 con gol de Marcel Hernández, que también aprovechó una mala salida del arquero visitante.