Honduras vs. Costa Rica por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026: hora y dónde ver el partido

Honduras y Costa Rica se enfrentan en el Estadio Francisco Morazán por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La Selección de Costa Rica enfrentará a Honduras en un duelo determinante de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El encuentro corresponde al Grupo C y se disputará en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula.

El partido está pactado para este jueves 9 de octubre, a las 8 p. m., en el Estadio Francisco Morazán.

Honduras llega como líder del grupo con cuatro puntos, tras empatar ante Haití y vencer a Nicaragua. Por su parte, Costa Rica ocupa el segundo puesto, luego de igualar sus dos compromisos anteriores contra los mismos rivales.

El partido podrá seguirse en Repretel canal 6 y Teletica canal 7 de la televisión nacional.