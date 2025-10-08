Puro Deporte

Honduras vs. Costa Rica por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026: hora y dónde ver el partido

Honduras y Costa Rica se enfrentan en un duelo clave por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Conozca el horario, la sede y dónde ver el partido en vivo

Por Silvia Ureña Corrales
Honduras y Costa Rica se enfrentan en el Estadio Francisco Morazán por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Honduras y Costa Rica se enfrentan en el Estadio Francisco Morazán por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.







