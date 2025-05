¡Histórico! El primer gol de Getsel Montes con Herediano vale un bicampeonato tras casi medio siglo

Hace un año y cinco meses llegó a Herediano y, pese a ser uno de los jugadores más regulares del equipo, hasta ahora el hondureño Getsel Montes festejó un gol con los florenses.

Pero qué gol el que marcó. Ese tanto vale por diez, por cien o por los que sean. El defensa catracho hizo el gol que le dio el título 31 a Herediano, el bicampeonato que no conseguían desde hace 46 años.

Desde las temporadas 1978 y 1979, cuando vencieron primero al Municipal Puntarenas (hoy desaparecido) y luego al Cartaginés, los rojiamarillos no lograban un bicampeonato.

Al minuto 77, Getsel Montes logró su primera anotación con los florenses: resolvió dentro del área un despeje de Alexis Gamboa que quedó corto, controló la pelota y disparó de seguido para darle el triunfo a su escuadra.

“Había anotado con Herediano en Concacaf, pero me faltaba en la liga (torneo nacional)”, dijo Getsel Montes, quien agregó que tenía el presentimiento de que iba a sacudir las redes.

“Se lo dije a los compañeros, que iba a anotar en la final. Si no lo hacía el domingo anterior, lo hacía en este juego de vuelta, y gracias a Dios se me dio”, indicó Montes, quien en la Copa de Campeones de la Concacaf le anotó al Real Estelí de Nicaragua, pero en el torneo nacional, hasta ahora concreta.

“Me quedó la pelota ahí y no lo pensé. Le pegué de una, y es el momento más dulce que he vivido en el equipo. Estoy agradecido con los compañeros, quienes desde el principio me trataron como a un costarricense más”, aseguró Montes.

Getsel Montes gritó con todo su primer gol en campeonato nacional con Herediano. / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Para el hondureño, el título costó mucho, porque todos los partidos fueron muy difíciles.

Su festejo fue directo al banquillo, y ahí se abrazó con Yendrick Ruiz, leyenda rojiamarilla que ya había anunciado su retiro desde antes.

La última vez que el Team intentó el bicampeonato fue en el Apertura 2017, pero cayeron en la final ante Pérez Zeledón, tras un 1-0 en San Isidro de El General y un empate sin goles en el Rosabal Cordero.