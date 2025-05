Jafet Soto ‘no se siente técnico’ y alzó las manos ante el ‘Super Macho’

Al terminar el partido contra Alajuelense, Jafet Soto, técnico de Herediano, salió del banquillo y levantó las manos para festejar el título 31.

Jafet miró a su alrededor y celebró lo que Herediano no logra desde hace 46 años un bicampeonato. Desde las temporadas 1978-1979, Herediano no repetía.

Jafet dijo que no se siente entrenador, sino un aficionado más, pero le ganó al “Super Macho”, como él calificó a Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, por haber ganado cinco títulos con los manudos y clasificar a la Tricolor al Mundial de Rusia 2018.

“Creo que el equipo se merece esto, la institución se lo merece, son pasos de lo que siempre hemos sido, presencia nuestra mística”, dijo Jafet Soto.

LEA MÁS: Luis Ronaldo Araya le tiró duro a Isaac Badilla: ‘No celebramos saques de banda ni esas mamaditas’

Jafet añadió que con el 1-0 no pensó que ya tenía el bicampeonato, pero lo sentía cerca.

“Me siento muy feliz y quiero dedicarle el título a todos los heredianos. Tuvimos para hacer el dos y el tres y yo decía que no se nos revierta. Tuvimos la opción de Allan Cruz y Emmerson Bravo, era para liquidar”, agregó Jafet, quien señaló que recuperaron un lugar en la historia.

“En los 80 a la Liga le fue bien y ahora en estos últimos 15 años hemos sido otra cosa. Todo lo inició doña Roxi Blen, que en paz descanse. Don Jorge Blen y Carlos Salas iniciaron esto”, dijo Jafet.

El timonel y presidente de Herediano resaltó que jugar en el Carlos Alvarado a ellos les sienta bien.

“Esta es nuestra casa y nos sentimos en casa, sabíamos que si sacábamos un resultado positivo en el Nacional, acá somos muy fuertes y hay una realidad en el fútbol, entre más ganas más cerca estás de perder. Estamos cerca de terminar el Rosabal Cordero y para diciembre del otro año, esperamos estar ahí“, comentó Jafet Soto.

Así festejaron los integrantes de Herediano al conseguir el título 31, el bicampeonato. / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Jafet también se refirió a lo sucedido antes del compromiso, donde muchos aficionados, con entrada en mano, no pudieron ingresar, porque el estadio estaba lleno.

“No sé qué pasó, pedirle disculpas y todo lo vamos a arreglar. Yo estaba en el partido y sé que mi gente hizo lo posible para que esto no pasara”, señaló Jafet, quien añadió que se siente en paz con Herediano.

“Es el club que me lo dio todo, que me ha dado una identidad, un sentido de pertenencia único, el que me dio las armas para lograr lo que deportivamente he hecho. Estamos en paz, no les debo y no me deben”, opinó Jafet Soto.

Soto agregó que no piensa seguir como entrenador para el próximo torneo, dijo estar cansado, pero a la vez que ya piensa en el tricampeonato.

“Gustavo (Pérez), gerente deportivo y yo estábamos planificando dónde hacer la pretemporada, los días de descanso y analizamos si vamos a México o no”, resaltó Jafet, quien adelantó que al equipo llegan dos jugadores, uno de ellos expresó es Joshua Navarro, quien jugó la final con Alajuelense.

“No son muchos los que van a llegar, porque tenemos una estructura muy fuerte. El año pasado hicimos ajustes para no sufrir este año”, dijo Jafet Soto.