Jugador de fútbol, hijo de Pecho de Rata: ‘Ya no estoy con el equipo’

Jonedzel Shaquille López Tyndall, hijo de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata detenido con fines de extradición a Estados Unidos, le confirmó a La Nación que jugó con Limón Black Star, equipo de la Liga de Ascenso.

“Ya no estoy con el equipo, desde el 26 de marzo, creo”, dijo Jonedzel, ante consulta de La Nación. Según registros de Liasce, el club tramitó su desinscripción el pasado 8 de abril.

LEA MÁS: Fiscalía investiga a hijo de Pecho de Rata por presunto lavado de dinero; jugó hasta abril en el equipo Limón Black Star

Jonedzel tiene 27 años, es delantero y hasta jugó un partido del Torneo de Copa, organizado por la Unafut.

El atacante ingresó de cambio en el partido que Limón Black Star perdió 3-1 en los lanzamientos desde el punto de penal contra Santos de Guápiles, a inicios de agosto del año pasado. En ese compromiso efectuó el tercer disparo desde el manchón blanco y se lo atajó Alexandre Lezcano, arquero de Santos.

LEA MÁS: Celso Gamboa y Pecho de Rata lavaban dinero mediante un equipo de fútbol profesional, afirma la DEA

López Tyndall es investigado por presunto lavado de dinero, junto a otros miembros de su familia, a quienes se vincula con una organización dedicada al lavado de dinero, con fondos presuntamente provenientes del narcotráfico.

En el caso de su padre, Pecho de Rata, se habría aliado con el exmagistrado Celso Gamboa para lavar dinero proveniente del narcotráfico internacional, según una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Información en poder de La Nación da cuenta de que, en apariencia, Gamboa y López Vega legitimaban capitales a través de un equipo de fútbol profesional en Limón, cuyo nombre no fue revelado.

‘Estoy analizando ofertillas’

“Yo estuve cuatro torneos con Limón Black Star”, señaló Jonedzel, quien en uno de los últimos partidos de los caribeños, a finales de marzo de este año, fue titular contra Guadalupe y salió de cambio al minuto 60.

“Salí del equipo por un tema personal, fueron cosas personales”, manifestó López Tyndall, quien tiene la intención de seguir su carrera como futbolista profesional.

“Estoy analizando ‘ofertillas’ que tengo. Estoy viendo”, expresó el futbolista, quien en los últimos encuentros que estuvo con Limón Black Star era titular.

Jonedzel apareció en el once estelar en los juegos frente a Guadalupe, Cariari Pococí, Antioquia, Escorpiones de Belén y Fútbol Consultants, que se efectuaron en marzo.

Jonedzel Lpez Tyndall jugando con Limón Black Star. (Facebook de Jonedzel Lopez Tyndall /Facebook de Jonedzel Lopez Tyndall)

Este medio llamó a Cristian Williams, presidente de Limón Black Star, para conocer los términos de la salida de López Tyndall del plantel, pero no contestó las llamadas.

Hace una semana, Williams le expresó a La Nación que la institución no tiene nada que ver con lo sucedido con Celso Gamboa.

“Eso es un tema personal de don Celso, que no tiene ninguna relación con el club, porque él no es ni directivo, ni patrocinador y ni siquiera el abogado de la institución; no forma parte del club”, dijo Cristian Williams.

A Celso Gamboa se le vio en el pasado celebrando algún gol y hasta las victorias de Limón Black Star.

El exmagistrado y exfiscal adjunto fue detenido ante solicitud de la DEA. Que Celso Gamboa sea requerido por la justicia de Estados Unidos provocó que muchas personas vinculen su figura con Limón Black Star.

Jonedzel López Tyndall era titular con Limón Black Star. (Facebook de Jonedzel Lopez Tyndall /Facebook de Jonedzel Lopez Tyndall)

Ficha técnica

Nombre: Jonedzel Shaquille López Tyndall

Edad: 27 años

Puesto: Delantero

Debutó en la campaña: 2023-2024

Sumó dos goles ante Aserrí y Cariari. Temporada 2024-2025

Marcó tres tantos a Turrilaba.