Hija de leyenda del surf estadounidense se coronó campeona en Playa Hermosa, como su papá en 2009

La estadounidense Alana López celebra el primer lugar del Garabito Surf City Pro, que finalizó este domingo en Playa Hermosa, Garabito.

La surfista estadounidense Alana López se proclamó campeona del Garabito Surf City Pro QS 2000, en la rama femenina del evento de la Liga Mundial de Surf, que finalizó este domingo en Playa Hermosa del cantón de Garabito.

Alana es hija de la leyenda del surf estadounidense Cory López, quien precisamente se consagró campeón del ISA World Surfing Games Costa Rica 2009, representando a Estados Unidos, en el torneo que se realizó también en Playa Hermosa.

Precisamente, Alana llegó a la final tras acabar con las opciones de la costarricense Leilani McGonagle, a quien derrotó en los cuartos de final del evento este domingo. López obtuvo una combinación de 13,30 puntos, ante los 12,87 de la costarricense, en una serie muy complicada.

A pesar de completar este 'tubo', uno de las manjobras más complejas del surfing, Leilani McGonagle no pudo avanzar este domingo a las semifinales del Garabito Surf City Pro, que se realizó en Playa Hermosa. (Fotografía: John Durán/La Nación)

En la final, López se impuso con una puntuación de 15,17 a su compatriota Ella McCaffray, quien concluyó con 14,03.

Cory López, además de ser campeón de la ISA en 2009 y China 2012, ganó la presea de plata. También conquistó tres veces la medalla de oro en los X Games, entre otros eventos internacionales.

Sin duda, Alana lleva el surf en la sangre, como su padre, y también logró ganar en las difíciles olas del llamado “Estadio Nacional del Surf”, como se conoce a Playa Hermosa.

“Estuve muy feliz de competir en Costa Rica. Este tipo de olas son muy buenas, había muchos fans en la playa y eso me dio más emoción para salir en cada heat. En Costa Rica la gente es muy linda y amable. Me siento contenta de esta victoria”, relató López, mediante un comunicado de prensa enviado por la organización.

La costarricense Rachell Agüero concluyó su participacion en los cuartos de final del Garabito Surf City Pro, que finalizó este domingo en Playa Hermosa. (Fotografía: John Durán/La Nación)

En el caso de la costarricense Rachell Agüero, medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y bicampeona del Circuito Nacional de Surf, también finalizó su participación en los cuartos de final, donde cayó ante la puertorriqueña Stoy Martínez, quien se impuso con una puntuación de 9,37 frente a los 9,07 de la tica.

En la rama masculina, la primera posición fue para Hayden Rodgers, de Estados Unidos, quien sumó en la final una puntuación de 18,60 para vencer al mexicano Lucas Cassity, quien contabilizó 14,67. Actualmente, Rodgers ocupa la cuarta casilla del QS-WSL en la región de Norteamérica.

“Comencé a surfear hace 13 años. En el primer evento del año no me fue bien, pero ahora estoy muy feliz de que me haya ido mejor. Playa Hermosa tiene olas increíbles, me sentí muy bien con la gente local. Eso me tiene motivado para volver, no solamente a competir, sino también para surfear”, destacó Rodgers.

El estadounidense Hayden Rodgers, campeón del Garabito Surf City Pro, ejecuta un espectacular aéreo en las olas de Playa Hermosa. (Fotografía: John Durán/La Nación)

El evento, organizado por el Grupo ACOS, con el apoyo de la Municipalidad de Garabito y el Banco Lafise, le dio al país la oportunidad de tener nuevamente una competencia de la World Surf League (WSL), con los mejores surfistas de la región, y permitió a los ticos mostrar su nivel.