Puro Deporte

Hija de leyenda del surf estadounidense se coronó campeona en Playa Hermosa, como su papá en 2009

Alana López es la campeona del Garabito Surf City Pro. Estados Unidos dominó el prestigioso evento que se realizó en Costa Rica

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Por Juan Diego Villarreal
Ganadora Surf Femenino Alana Lopez
La estadounidense Alana López celebra el primer lugar del Garabito Surf City Pro, que finalizó este domingo en Playa Hermosa, Garabito. (JOHN DURAN/John Durán)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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