Puro Deporte

Hernán Medford tiene una receta que Abraham Madriz está obligado a cumplir

El timonel de los morados se refirió al juego con los pies del joven guardameta

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Por Milton Montenegro
Hernan Medford, tecnico del Deportivo Saprissa.
Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, dijo estar a gusto con el rendimiento de Abraham Madriz. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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