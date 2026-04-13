Hernán Medford tiene una receta que Abraham Madriz está obligado a cumplir

A Abraham Madriz, arquero de Saprissa, le devuelven un balón y pocas veces intenta controlarlo y salir jugando; su reacción es despejarlo de inmediato.

Al ver la inmediatez de Madriz por quitarse la bola de los pies, La Nación le preguntó a Hernán Medford, técnico de los morados, si el juego con los pies es uno de los aspectos de mejora del guardameta.

“Él juega bien con los pies; cuando lo van a presionar, es cuando yo lo obligo a tirar, que la tire para donde sea. A veces le digo que, si el balón tiene que irse fuera del estadio, que lo saque del estadio; así es el fútbol atrás”, dijo Medford.

Para Hernán, que se diga que siempre hay que salir jugando es un concepto que para él cansa.

“Abraham juega bien con los pies, yo le digo que si lo presionan mande el balón al carajo”, Hernán afirma que su guardameta tiene buen juego de pies. pic.twitter.com/0SPHx2nlu9 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 13, 2026

“Hoy se ha manejado que la zona de atrás es una zona destructiva. A como lo quiera ver cualquiera, el fútbol de hoy día debe ser efectivo; vea, nosotros ante Liberia quisimos salir jugando, tocando y perdimos. Si le gusta salir con balones largos, hágalo largo; si prefiere en corto, salga en corto; al final lo que se necesita son resultados. Si uno no sale jugando, dicen ‘qué feo juegan’; salimos jugando 90 minutos y perdimos el partido”, destacó Hernán.

El timonel volvió al tema de Abraham Madriz y su juego con los pies.

“Le he dicho que, si lo presionan, que mande el balón al carajo, aunque sea fuera del estadio; no es la idea siempre, pero es un dicho. Él sabe con los pies y el segundo gol que le anotó Liberia fue virtud del rival; pero ¿cuántas veces ha fallado? Ha errado poco, no lo voy a crucificar por los goles”, mencionó Medford en defensa de Abraham, porque este medio le hizo ver que, en el segundo tanto de los liberianos, el portero achicó mal y le pasaron la pelota en medio de las piernas.

“El error es donde nos equivocamos de primero; si el portero rival saca y nos anota, yo digo ‘ahh, ahí sí estamos con problemas’. Yo no le achaco nada a Madriz; es un joven de 22 años, con biotipo, es portero de selección. Creo que juega bien con los pies, es joven y a veces los porteros maduran más tarde y podrá ser mejor, sobre todo con la calidad de entrenador de porteros que tenemos, va a aprender mucho más”, comentó Hernán Medford.

Para Hernán Medford, Abraham Madriz tiene buen juego con los pies. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.