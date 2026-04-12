Jugador de Liberia mandó ‘a pesas’ a Gerald Taylor y a cerrar las piernas a Abraham Madriz (video)

El Municipal Liberia consiguió tres puntos ante Saprissa, en la acción Cristian Reyes rechaza un balón ante la presión de uno de sus compañeros y el morado, Bancy Hernández.

John Paul Ruiz, lateral izquierdo del Municipal Liberia, hizo un gol de alta factura ante el Saprissa. El tanto liberiano fue el 2 a 0 parcial ante los morados.

La diana nació por medio de un contragolpe que tomó Ruiz en la zona media. El zaguero tiró el balón a correr y enfrentó, primeramente, cuerpo a cuerpo a Gerald Taylor para dejarlo en el césped. Seguidamente, el liberiano ganó línea de fondo y corrió hacia el marco.

Ya contra el arco, Abraham Madriz cubrió el primer palo, pero John Paul sacó un remate con el borde externo de su pierna izquierda para pasar la pelota entre las piernas del portero.

Al final, el gol de Ruiz fue el gol que dio el triunfo 2 a 1 (Kendall Waston descontó al final) y permitió a Liberia defender su puesto en zona de clasificación. Los guanacastecos son cuartos con 24 puntos, dos unidades más que Alajuelense.