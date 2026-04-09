Hernán Medford revolucionó a Saprissa: de la crisis a convertirlo en candidato al título

Hace dos meses, Hernán Medford y su cuerpo técnico asumieron la dirección técnica en Saprissa y todo cambió. El equipo pasó de tener 6 puntos en cinco fechas a 21 en las ocho jornadas bajo el mando de Medford.

El cuadro morado no solo pasó de un 40% de rendimiento con Vladimir Quesada a un 87% con Hernán, sino que es segundo en la tabla de posiciones y, a falta de cuatro jornadas, tiene opciones de llegar al primer lugar.

Herediano es líder con 28 puntos y Saprissa presiona fuerte en el segundo puesto con 27, a la espera de aprovechar cualquier despiste de los florenses para desplazarlos de la cima.

¿Qué cambió en el cuadro tibaseño? Sin duda, y lo que es más visible, su juego ofensivo. Con el anterior entrenador, Saprissa marcó seis goles; con Medford, en ocho presentaciones, suma 18 tantos, lo que lo convierte en el equipo más goleador del Clausura, con 24 conquistas.

Saprissa aprovecha la velocidad y el buen uno contra uno de sus hombres para hacer daño por los costados. Figuras como Bancy Hernández, Luis Paradela y Gerson Torres suelen marcar diferencia en esta parte del terreno. Aparte de que, por el centro del área, aparecen hombres que olfatean el gol, como Tomás Rodríguez y Ariel Rodríguez, quienes tienen tres goles cada uno. Detrás de ellos suman con anotaciones Mariano Torres y Jefferson Brenes, ambos también con tres conquistas.

Las estadísticas de la Unafut son muy claras: antes de la llegada de Medford, Saprissa registró 7 disparos a marco en cinco encuentros, bajo la tutela de Vladimir Quesada y, con Hernán, eso varió.

Comparando la misma cantidad de compromisos que dirigió Vladimir con Medford, Saprissa registró 9 disparos en los primeros 5 encuentros dirigidos por Hernán, pero en los últimos tres partidos las cifras cambiaron, y mucho.

Contra Cartaginés hizo 11 disparos, 4 directos; ante San Carlos efectuó 13, 4 directos; y contra Pérez Zeledón hizo 26 disparos, de ellos, 12 fueron directos.

“Siento que estamos siendo un equipo muy compacto y cualquiera que juegue lo hace bien. Estamos todos en un mismo rumbo y eso es lo que nos lleva a este nivel”, dijo Rachid Chirino en declaraciones al departamento de prensa de Saprissa.

Saprissa dejó las penurias de las primeras cinco fechas del campeonato y ahora luce sólido, sobre todo en ataque. Los morados buscan sellar clasificación y lograr el primer lugar del certamen. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Chirino añadió que, en su posición, cuenta con el respaldo de compañeros de mucho peso, como Luis Paradela y Gerson Torres, quienes siempre lo están aconsejando.

“Siempre es importante la competencia; eso es lo que le ayuda a uno a crecer, más el apoyo de los compañeros. Como lo dije antes, cualquiera que juegue lo va a hacer bien, porque entrenamos todos los días juntos, tenemos buena competencia y eso hace que cada uno eleve el nivel”, opinó Chirino.

Rachid tuvo la grata experiencia de anotar el domingo pasado contra Pérez Zeledón: selló la goleada al marcar el 4-0 y eso lo tiene contento.

“Estoy muy feliz, llevo semanas de estar entrenando bien, tenga poca o mucha oportunidad en los partidos, debo entrenarme de la mejor manera para estar preparado. Me siento importante y no quiero perderme estos juegos que vienen en el cierre del torneo”, destacó Rachid.

Rachid Chirino dijo que el gol que le marcó el domingo pasado a Pérez Zeledón, lo llenó de confianza. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sobre el compromiso que tienen el domingo a las 3 p.m. en casa contra Liberia, Chirino señaló que va a ser complicado.

“Liberia es intenso, sube mucho por los laterales y debemos estar atentos. Este encuentro y los que faltan son demasiado importantes, así de fundamentales son los partidos que vienen. Ahora contra Liberia tenemos la opción para seguir buscando el liderato, que es lo que pretendemos”, expresó Rachid Chirino.

Con Medford, Saprissa también mejoró en defensa: pasó de un promedio de anotación en contra de 1,4 por juego a un gol por encuentro; claro, Hernán dirigió tres partidos más que Vladimir en el torneo.

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