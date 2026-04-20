Hernán Medford respira tras el clásico: ‘Al final tuvimos para liquidar a Alajuelense’

Hernán Medford, técnico de Saprissa, terminó complacido con el empate de su equipo 1-1 ante Alajuelense. Para Medford, Saprissa pudo salir con más, llevarse la victoria.

A dos fechas para que termine la primera ronda del torneo, Saprissa necesita dos puntos para amarrar la clasificación, pero con el empate no pudo seguir en la lucha por conseguir el primer puesto del campeonato.

Medford le restó importancia al hecho de que prácticamente se quedaron sin el primer lugar.

“Nosotros vamos a buscar meternos entre los clasificados, no voy a mentir, quedar en primer lugar es bueno y da ventaja, pero por experiencia lo digo, yo perdí finales siendo primero, pero no te lleva a ser campeón. Te lleva a tener más posibilidades. Ya pasó lo que pasó y no podemos ver atrás; vamos a ocuparnos para consolidar el segundo lugar y después lo que venga.

- ¿Qué valoración hace del empate?

- Demostramos que Saprissa sabe jugar una final; esta era una final para nosotros. Fuimos un equipo que atacó y defendió bien, un equipo con gran balance. Estoy contento con el plantel porque se mantuvo bien. Al final, ellos tiraron pelotas largas al área y defendimos bien, y en los últimos 10 minutos tuvimos tres ocasiones para liquidar a Alajuela.

“El equipo demostró que quien entra lo hace igual que los demás y tuvimos opciones al final; tenemos jugadores que entran y hacen diferencia. Queríamos ganar, pero es Alajuela y hay que respetar al rival de enfrente”.

- ¿Siente a su equipo preparado para semifinales?

- No me gusta brincar etapas; estamos en la etapa primera y hay que respetar. Jugamos contra Guadalupe y no puedo pensar más allá. Sí está claro que tenemos equipo para jugar finales; numéricamente no estamos clasificados.

- ¿Cuántas soluciones le da la polifuncionalidad de algunos jugadores, quienes pueden actuar en diferentes puestos?

- A veces, en un equipo, siempre tenés dos o tres que juegan en varios puestos y eso tiene Saprissa; eso lo deja a uno tranquilo para hacer un movimiento o un parado diferente. Metimos una medio línea de tres porque ellos metieron dos delanteros y a Gamboa (Alexis) en la ofensiva; por eso metimos a Gerald Taylor entre los dos defensas nuestros y Alberth Barahona nos ayudó en medio campo. Esa variabilidad me deja muy contento con los muchachos.

Para Hernán Medford, el clásico fue una final y dijo que demostraron que saben jugar una final. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Qué tan satisfecho está por haber recuperado a varios jugadores?

- Cuando yo llegué a Saprissa había muchos lesionados. Teníamos un equipo corto; yo lo decía, pero ya tenemos la mayoría y, por ejemplo, regresó Mora (Joseph) y jugó muy buen partido, Escobar también. Tengo opciones para escoger al hacer alineación y movimientos y, sumando los jóvenes, tuve a González (Julián) y a Barahona, y jugó. Todos están en buen nivel y eso es así, es bueno para uno. Un ejemplo: Jorkaeff estaba jugando bien, entra Mora y lo hace muy bien. ¿Sabe la bronca que tengo para ver quién juega el miércoles? Mariano no estará el miércoles, pero me deja tranquilo porque tengo opciones.

- ¿Siente que el trabajo en cancha de Jefferson Brenes y Bancy Hernández fue lo que usted les pidió?

- Todos me dejaron contentos y esos dos también hicieron partidazo, ellos y todo el equipo. Felicitar a mis muchachos, hicieron un gran partido; si hubiéramos sido acertados, este partido lo hubiéramos ganado. Hicimos buen bloque y diagnosticamos cuántas oportunidades tuvimos en los últimos 10 minutos: tres opciones bien claras.

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