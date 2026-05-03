Hernán Medford presenta la alineación de un Saprissa con bajas

Hernán Medford, técnico de Saprissa, debió clavar la mirada entre los hombres de la suplencia para armar la alineación.

Diezmado por las bajas de Mariano Torres y Fidel Escobar, sancionados con tres partidos tras el reporte arbitral y del comisario en el juego pasado en Puntarenas.

Además, en ese mismo compromiso se lesionó el cubano Luis Javier Paradela, quien tuvo una molestia en el aductor izquierdo.

El cuerpo médico morado trató de recuperarlo, pero el extremo no lo logró; no está para jugar.

Otra baja, aunque estará en el banquillo pero con pocas opciones de actuar, es el defensa Pablo Arboine, por lo que, ante estas ausencias, Medford se vio obligado a hacer varias modificaciones.

Saprissa alinea con: Abraham Madriz en el marco. Kendall Waston, Jorkaeff Azofeifa, Ricardo Blanco, Jefferson Brenes, David Guzmán, Gerald Taylor, Bancy Hernández, Gerson Torres, Orlando Sinclair y Tomás Rodríguez.

1️⃣1️⃣ El once de la semi de ida en Liberia ¡VAMOS MORADOS!



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Róger Mora, entrenador de arqueros de Saprissa, atendió a la prensa antes del juego y reconoció que las bajas pesan.

“Son jugadores importantes y no contar con ellos es duro, pero el plantel de 28 ó 30 jugadores y quienes han venido jugando y actuaron en el Torneo de Copa demostraron grandes cosas y son conscientes de la responsabilidad que tienen. Si tenemos que jugar sin ellos, hay que hacerlo”, dijo Róger Mora.

En la suplencia, los morados dejaron a Minor Álvarez, Joseph Mora, Pablo Arboine, Alberth Barahona, Rachid Chirino, Marvin Loría, Kenneth González, Marías Elizondo, Deyver Vega y Ariel Rodríguez.

David Guzmán sale en la formación estelar de Saprissa para enfrentar a Liberia.

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