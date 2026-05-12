Hernán Medford pone en duda el plan de José Giacone: ‘¿Cómo me voy a poner a adivinar?’

Juega defensivo José Giacone, usa muchos hombres con corte defensivo. Es lo que se menciona del técnico de Herediano, quien recurrió a este estilo, casi sin ir al frente, ante Cartaginés y pasó a la final.

Hernán Medford, técnico de Saprissa, está atento a todo; quiere evitar sorpresas y por eso preparó a su equipo para todo: para enfrentar a Giacone con su estilo, esperando atrás, o al Giacone que busque ir al frente y encerrar a los morados.

- Se habla mucho de la forma de jugar de José Giacone. ¿Usted espera que él venga a Saprissa a aplicar lo mismo que usó en la semifinal, de jugar con 8 hombres de corte defensivo, con el equipo tirado atrás?

- No sé qué esperar, qué te voy a decir. No sé qué esperar; ustedes saben que nosotros, los entrenadores, tenemos nuestras cosillas raras y puede ser que mañana nos venga a presionar y sea más ofensivo. Es como adivinar, ¿cómo me voy a poner a adivinar? Yo puedo suponer, después de que se analizan los videos de cómo han venido jugando, pero no sé, no sé.

“Estamos preparados para ambas cosas: un rival que venga a presionar o que nos venga a hacer el bloque, o un adversario que venga con más jugadores ofensivos o más defensivos. Uno tiene que estar pendiente de las dos partes y al minuto uno se sabe, y uno envía el mensaje a los jugadores: el rival viene ofensivo, con extremos o sin extremos”.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que su equipo y Herediano están obligados a ganar el partido. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Con lo que hizo su equipo el domingo pasado contra Liberia es suficiente para vencer a Herediano o debe hacer más, sobre todo porque Saprissa es el obligado a ganar?

- Siempre hay que hacer un poco más; uno exige hacer más, pero la obligación no es solo nuestra, es también de ellos. Imagínese que haya otra serie, y lo digo por experiencia propia: téngalo por seguro que ellos también están obligados, porque a mí me pasó lo mismo y uno sí siente cuando no está obligado y luego no puede enderezar el barco.

“Por experiencia, los dos están obligados; tal vez obligación no es la palabra. Ellos necesitan ganar el torneo en dos partidos y nosotros vamos paso a paso, por esta serie y luego jugar 180 minutos. Herediano no va a venir relajado, va a jugar una final, va a costar, será difícil, será un partido cerrado y la obligación es de los dos”.

- ¿Cómo enfrentar a un equipo que posee la defensa menos vencida y ha recibido pocos goles?

- Lo del partido se torna interesante; imagino que preguntaron al otro lado cómo es enfrentar al equipo con más goles. Este partido es el de más goles contra el que menos recibió, y será un trabajo táctico interesante. Es un partido bonito, cada equipo con lo suyo. Por ahí va el asunto; las estadísticas, a veces, en el fútbol son importantes.

- ¿Qué piensa de la forma en que Herediano ha jugado las semifinales?

- Es la forma que han utilizado: si defiende mucho o mete un bloque de 8 hombres con corte defensivo. No me incomoda cómo juegue el rival la final. Cada entrenador tiene derecho a jugar como sea; no sé por qué algunos periodistas se atreven a criticar, pero esto es de gustos.

“A veces hay gente que se enoja porque se juega así, pero respeten; mientras tenga resultados, respeten. Al final, lo que importa es el resultado. Algunos son atrevidos y dicen por qué juega así, y no entiendo esa parte; entre nosotros, los técnicos nos respetamos”.

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