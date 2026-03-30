Hernán Medford perdió la paciencia con un aficionado y se quedó sin gorra

Si hay algo que caracteriza a Hernán Medford, técnico de Saprissa, cada vez que sale a un partido, es su gorra. Llevar cubierta la cabeza es parte de la indumentaria de Hernán, quien en ocasiones luce artículos de gran valor.

Pero, al terminar el compromiso que su escuadra ganó por goleada 5-1 a Liberia, el técnico terminó sin la gorra.

Hernán tuvo una discusión con un aficionado y se quedó sin la prenda que lleva la S de Saprissa al frente.

“Yo no estaba enojado, al final terminamos abrazados y le regalé la gorra”, dijo Medford en conferencia de prensa sobre lo sucedido con el aficionado.

Hernán añadió que todo se dio porque le explicó al seguidor morado por qué alineó a algunos jugadores como Alberth Barahona y Ricardo Blanco en posiciones que no son las de ellos. Barahona jugó como lateral derecho y Blanco de extremo por la izquierda.

“Yo le explicaba eso, por qué ponía a un jugador en un puesto u otro. Hay cosas que ellos no saben; por lesiones de dos jóvenes, el día antes del partido, tuvimos que hacer magia”, indicó Medford.

Hernán, quien no está de acuerdo en alinear jóvenes por obligación, como pide el reglamento del Torneo de Copa, que se deben sumar 360 minutos por encuentro con muchachos nacidos del 2005 al 2009, reconoció que encontró buen material en las ligas menores del club.

“Hemos fortalecido a esos jóvenes, porque se está rescatando las divisiones menores. Me deja muy contento y es importante tener jóvenes que puedan tener futuro. Siempre digo que en los torneos hay jugadores que se consolidan y, si eso se logra con dos o tres jóvenes por año, me deja muy tranquilo”, resaltó Hernán.

Pese al mal rato que pudo pasar con un aficionado, al final Hernán Medford se hizo selfis con otros seguidores del Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Medford manifestó que, cuando un muchacho tiene calidad, él no tiene problema en darle la oportunidad de jugar.

“Cuando yo inicié como técnico, saqué jóvenes y sin regla. Siempre le he dado oportunidad a los jóvenes, yo le di opción a Rándall Azofeifa, a Armando Alonso, a Christian Bolaños y sin regla. Tampoco me gusta que haya periodistas que cuestionen mi opinión; yo respeto la de ellos, aunque no la comparta, pero respeten la mía y no insinúen que uno es tontito en esto, porque no lo soy”, dijo Hernán.

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