Puro Deporte

Hernán Medford perdió la paciencia con un aficionado y se quedó sin gorra

El técnico explicó por qué alineó a dos jugadores en puestos que no acostumbran actuar

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Por Milton Montenegro

Si hay algo que caracteriza a Hernán Medford, técnico de Saprissa, cada vez que sale a un partido, es su gorra. Llevar cubierta la cabeza es parte de la indumentaria de Hernán, quien en ocasiones luce artículos de gran valor.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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