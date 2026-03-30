Hernán Medford admite que casi comete un error que le habría costado la derrota a Saprissa en la mesa

Hernán Medford, técnico de Saprissa, terminó satisfecho y no es para menos, porque su equipo ganó, goleó y disputará la final del Torneo de Copa.

Pero un detalle que Hernán ha criticado del certamen por poco provoca que cometiera un error.

A Medford no le agrada tener que alinear jóvenes por obligación, como lo establece el formato de la Copa, que en cada juego los equipos sumen 360 minutos en cancha con muchachos nacidos del 2005 al 2009.

“Es un torneo muy complejo y a veces yo estoy en otras. Casi me embarco, porque iba a sacar unos jóvenes y meter otros mayores y mis asistentes me avisaron, porque no hubiera sumado los minutos”, dijo Hernán Medford en la conferencia de prensa, luego del partido que su escuadra ganó 5-1.

Medford salió contento y explicó lo que le agradó del juego de su conjunto.

“Hemos sido un equipo que llega mucho, produce mucho y fuimos muy efectivos, y ganamos contundentemente contra un Liberia con casi todo su equipo. Nosotros también tuvimos jóvenes y eso me deja contento. Se jugó bien en todos los sentidos, no sé hace cuánto no pierde Liberia con tantos goles en contra. Saprissa es un equipo que demostró seriedad en este torneo”, comentó Hernán.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, destacó que su equipo genera muchas opciones de gol. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Este torneo de Copa le ha servido para poner a punto a algunas figuras como Orlando Sinclair o Ariel Rodríguez?

- No me gusta hablar individualmente; prefiero hablar de un conjunto donde no importa la edad y todos cumplieron. No es tan fácil enfrentar un torneo tan complejo como este, donde deben jugar varios jóvenes. Teníamos dos muchachos para que actuaran, pero se lesionaron y debimos acomodar jugadores en otros puestos. Esto es una explicación para la afición; lo que se hizo es por una necesidad, como ver a Barahona (Albert) de lateral y a Blanco (Ricardo) de extremo. Tuvimos que remendar y qué bueno que salió bien.

- ¿Siente que le encuentra la forma al equipo?

- Lo importante es tener jugadores con calidad e inteligentes, son jugadores con hambre y estamos peleando los dos torneos. Este equipo está obligado a pelear los campeonatos y eso lo entendieron los muchachos. Hemos hecho un buen grupo junto a los asistentes que me ayudan mucho, y eso lleva a que el equipo entienda lo que uno quiere y se demuestra en los partidos; falta, pero tenemos una final asegurada.

- ¿Qué se puede esperar de la final?

- Ese es el objetivo, llegar a las finales, y el otro paso es ganarla. Enfrentamos a Sporting, que tiene un buen equipo, pero está la revancha en esta final. Le tenemos mucho respeto a Sporting, que sé que va a luchar.

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