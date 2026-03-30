Puro Deporte

Hernán Medford admite que casi comete un error que le habría costado la derrota a Saprissa en la mesa

El técnico aseguró que ve la final contra Sporting como una revancha

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Por Milton Montenegro

Hernán Medford, técnico de Saprissa, terminó satisfecho y no es para menos, porque su equipo ganó, goleó y disputará la final del Torneo de Copa.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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