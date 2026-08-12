Hernán Medford le hace un pedido a la afición de Saprissa antes de enfrentar a Cartaginés

El Deportivo Saprissa recibió al Mixco de Guatemala, en partido de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf, y lo goleó 3-0. Hernán Medford terminó complacido con su equipo.

Hernán Medford, técnico de Saprissa, terminó complacido con la victoria de 3-0 contra Mixco de Guatemala en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

“Teníamos el objetivo de ganar; lo logramos y jugamos muy bien. Desde el primer minuto se hizo todo lo planificado. Saprissa fue un equipo intenso, salimos a presionar, fuimos efectivos y no nos anotaron. Además, Abraham (Madriz) demuestra que pasa un excelente momento; atajó un penal, todo le sale bien, pero uno debe ser más exigente. Hicimos rotación y no se notó la diferencia, y es porque todos pasan un buen momento”, dijo Hernán Medford.

Hernán cambió de chip en la misma conferencia: pasó de hablar de la Copa Centroamericana al partido del sábado ante Cartaginés y le hizo un pedido a la afición saprissista.

“El sábado jugamos un partido bonito contra Cartaginés, que siempre complica, y quiero ver el estadio lleno. Los muchachos se lo merecen. Vamos a ir a buscar ese partido porque Cartago está jugando bien y Saprissa también”, opinó Medford.

- ¿Qué le parece que Kendall Waston llegara a 100 goles?

- No lo sabía y es algo bueno que un defensa tenga 100 goles. Imagínense, son cosas históricas; eso es Kendall: un profesional, un jugador con ese carisma. Aparte de ser un gran referente del fútbol de Costa Rica y tener ese carisma, está bueno. Nos enteramos hoy; que un defensa llegue a 100 goles no es fácil. Me siento muy contento y se lo merece.

- ¿Cuál es el mensaje que da al tener seis victorias seguidas?

- Estamos bien en defensa y ataque. Ya llevamos dos juegos sin recibir goles y eso es porque el equipo ataca y defiende bien. Cuando un equipo defiende bien, no le hacen goles. Tenemos un balance en defensa y ataque. Es increíble que algunos hablaran cosas. Abraham sigue demostrando que es un portero de exportación, con un biotipo que hay pocos aquí, y está totalmente respaldado por nosotros. Nuestro segundo y tercer portero son de calidad y en cualquier momento pueden jugar. Todo ese chisme que viene por un portero, no. Tenemos cuatro porteros de calidad, incluido el chico de la Sub-20 (Ian O’Rourke).

- Newton llama la atención por el momento que vive. ¿Cómo explicar ese fenómeno de Newton?

- El fenómeno se debe a que tiene grandes compañeros. A él se le arropó en este tiempo; sus compañeros siempre estuvieron cerca de él y él es muy agradecido. Eso se debe a sus compañeros, que lo respaldaron, y nosotros, como cuerpo técnico, también. Por eso se habló con Lonis para que se quedara.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.