Puro Deporte

Hernán Medford le hace un pedido a la afición de Saprissa antes de enfrentar a Cartaginés

El timonel calificó de chisme que se dijera que Saprissa buscaba un guardameta

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Por Milton Montenegro y Rodrigo Calderón
Saprissa vs. Mixco
El Deportivo Saprissa recibió al Mixco de Guatemala, en partido de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf, y lo goleó 3-0. Hernán Medford terminó complacido con su equipo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

Rodrigo Calderón

Rodrigo Calderón

Gestor de redes sociales en nacion.com, bachiller en Periodismo y especialista en Marketing Digital. Ha participado en la cobertura de las Eliminatorias a Qatar 2022, y la Vuelta a Costa Rica. Formó parte del equipo de comunicación del Cartaginés campeón, a cargo del diseño digital, la estrategia de redes sociales y la producción audiovisual.

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