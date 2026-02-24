Hernán Medford le ganó el clásico y hasta el baile en redes sociales a Óscar Ramírez: el video viral

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, terminó sonriendo el sábado pasado tras ganarle el clásico 2-1 a su amigo Óscar Ramírez.

Como era de esperar, la victoria provocó una gran cantidad de chistes, burlas y memes que los seguidores morados subieron a las redes sociales.

Uno de los más vistos es un video de Medford bailando, en el que lo comparan con el baile que montó Óscar Ramírez en la final del torneo pasado, cuando los rojinegros lograron el título 31 tras doblegar a los saprissistas.

En el clip aparece una leyenda que dice “lo que pides por Temu”, mientras se muestra a Medford bailando al estilo de Michael Jackson, con Billie Jean de fondo, tema del astro del pop ya fallecido.

De inmediato surge otra leyenda: “lo que te llega”, y aparece el “Machillo” Ramírez con sus pasos tipo swing criollo, los mismos que puso en práctica en el Estadio Alejandro Morera Soto después de ganar la final del certamen anterior.

Ese baile de Hernán se dio en mayo del 2022, en una transmisión del desaparecido espacio de televisión, Conexión Fútbol.

En aquella ocasión, el “Machillo” dijo que les había prometido a los jugadores bailar si ganaban la 31.

Óscar Ramírez compartió con Hernán Medford y Marcelo Tulbovitz, minutos antes del clásico del sábado pasado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras el clásico del sábado anterior, Hernán expresó cómo se sintió al derrotar a Ramírez.

“Es ganarle a uno de los mejores entrenadores de la historia del país, y eso me halaga más. Estoy muy contento. Y Óscar sabe que esto es fútbol; nos podemos tirar unos vinitos tranquilos, no pasa nada. Le gané a uno de los mejores”, resaltó Hernán Medford.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.