Hernán Medford: ‘Fuimos mejores que Alajuelense y ganamos sin objeción’

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, se mostró satisfecho, complacido con la victoria de su equipo 2-1 contra Alajuelense.

Fue el tercer triunfo seguido de Hernán en el campeonato, tras vencer a San Carlos, Liberia y a los manudos, pero en general, el timonel tiene cinco victorias, sumando los dos del Torneo de Copa contra Carmelita.

- ¿Cuál fue la clave para tener cinco victorias seguidas en su nueva etapa con Saprissa?

- Estoy contento, porque es un triunfo que me alegra mucho. Fuimos mejores que Alajuela en fútbol y en el resultado y por eso salgo satisfecho. Los muchachos entendieron lo que entrenamos. Algunos preguntan por táctica y tácticamente, estuvimos bien. En el primer tiempo, Alajuela nos planteó un equipo que nos tenía un poco confundidos al incio, pero a los 10 minutos ya sabíamos lo que pararon en la cancha. Saprissa hizo lo que entrenamos; todas las estrategias se aplicaron.

- ¿Cuánto disfrutó este partido?

—Después de 20 años de no dirigir un clásico, fue importante para mí y lo dije el día de la conferencia; era un momento importante. Así fue, lo disfruté junto a la afición; es un partido de tres puntos, pero es diferente, es de orgullo y lo ganamos bien, sin ninguna objeción. Le pasamos por encima, especialmente en el segundo tiempo, y lo disfruté, la verdad. Hay una química bonita entre la afición y mi persona. Gracias por ser ese jugador extra.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, dijo estar muy feliz con la victoria contra la Liga. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

—¿Qué ha hecho usted para que el grupo entienda su idea y recupere la sed de triunfo?

Hay una familia; llegué a Saprissa y me topé con amigos. Está Marco Herrera, me traje a Raúl (Ovares) y Segura (Geiner) es un excelente profesional. Me topé con Myers, Lonis, Rivers y hasta ellos ayudan. Agradecerles a ellos, eso hace que el saprissismo sea fuerte. Estoy contento y tranquilo con la ayuda que me dan y el trabajo que hacemos en el equipo.

—¿Cómo convenció a los jugadores de su idea?

- No les vendí nada, los convencí, son jugadores de calidad y ellos se aplican en la cancha. Era creérsela; se ha trabajado mucho en la cancha todo lo que me gusta y este equipo que tengo me siento satisfecho. Estoy contento. Gracias a los jugadores, ellos saben dónde están, porque estar en Saprissa es diferente.

- ¿Qué significa vencer a Óscar Ramírez?

- Es ganarle a uno de los mejores entrenadores de la historia del país y eso me halaga más y estoy muy contento. Y Óscar sabe que esto es fútbol y nos podemos tirar unos vinitos tranquilos, no pasa nada. Le gané a uno de los mejores.

