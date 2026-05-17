Hernán Medford hace tres cambios en la alineación de Saprissa, ¿qué pasa con Mariano Torres y Fidel Escobar?

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, llegó muy concentrado al juego en el Estadio Carlos Alvarado.

Mariano Torres y Fidel Escobar cumplieron el castigo de tres partidos y no solo están de vuelta, sino que son titulares en la alineación de Saprissa.

Los morados enfrentan a Herediano en el segundo juego de la final de la segunda fase y esperan extender la serie a dos encuentros más.

Saprissa sacó ventaja al imponerse en su campo 2-1, por lo que la victoria o el empate lo llevan a jugar una Gran Final.

Hernán Medford, técnico de los morados, decidió que su equipo salga con Abraham Madriz, Kendall Waston, Fidel Escobar, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Mariano Torres, David Guzmán, Jefferson Brenes, Joseph Mora, Orlando Sinclair y Tomás Rodríguez.

1️⃣1️⃣ ¡El once inicial del Monstruo esta noche! ¡VAMOS!



🫱🏻‍🫲🏼 MultiSpa pic.twitter.com/SA9JuGDOnI — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) May 17, 2026

Con esta formación, Hernán hizo algunos cambios; entre ellos, no está Ricardo Blanco y Pablo Arboine, quien ha sido central con Waston, jugará como lateral derecho. En el centro, en lugar de Pablo, Fidel Escobar hará pareja con Kendall.

No está Bancy Hernández y, en su lugar, entró Joseph Mora, quien jugará como extremo por la izquierda y, ante la baja de Gerald Taylor por expulsión, Mariano Torres regresó a su puesto en el mediocampo.

“Estamos contentos de estar en esta situación y venimos a buscar el triunfo. No tenemos duda de que lo que queremos es ganar y por ese lado Saprissa tiene todo y estamos contentos de estar en esta final”, dijo Erick Lonis, dirigente de Saprissa, antes del compromiso.

Lonis habló en zona mixta con los medios con derechos y se mostró complacido por la despedida que le dieron los aficionados.

“Al salir del hotel y ver el banderazo que nos hicieron, es espectacular y eso nos llena de más entusiasmo y motivación, y todos estamos deseando que el partido inicie ya. Es un partido comparado, equilibrado, como casi siempre han sido los duelos entre estos dos equipos, y ambos conjuntos tenemos muy buenos jugadores”, destacó Lonis.

A los tibaseños les basta el empate para llevar esto a una Gran Final; Herediano necesita ganar con dos goles de diferencia para adjudicarse el campeonato.

El Estadio Carlos Alvarado luce totalmente lleno. Saprissa nunca ha ganado en este escenario. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.