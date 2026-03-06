Hernán Medford: ‘Es una cachetada y el domingo hay que reivindicarnos’

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, admitió estar dolido por la derrota, dijo que Sporting fue mejor y no iba poner excusas.

“Si nos ganó es porque hizo las cosas mejores que nosotros”, dijo Medford en la conferencia de prensa, luego del encuentro que su equipo perdió 1-2 contra Sporting.

- ¿Qué tanto impacto genera esta derrota?

- Es una derrota que duele y es parte del fútbol. Es una cachetada y le damos méritos a Sporting. Se pierde por errores que cometemos. No hay que buscar excusas, les dije a los muchachos que hicimos cosas malas y no pueden volver a pasar. En dos días debemos cambiar de chip y eso es lo bueno, en dos días podemos cambiar el enojo de todos, la afición se enoja, los jugadores también. Nos equivocamos en ciertas partes y hay que corregir.

- ¿Tras las lesiones que vive el equipo qué evaluacion hace de quienes llegan a sustituirlos?

- Jefferson (Brenes) jugó un patidazo, la situación de algunos jugadores con la afición (a Rachid le silbaron), ellos pertenecen al equipo y debo confiar en ellos.

“Lamentablemente tengo tres contenciones y los tres se lesionan, no son excusas, pero no se puede ocultar. Para el próximo partido en ese puesto no tenemos, se me lesionaron los tres, el contención es un puesto de equilibrio en el equipo y no tenemos a ninguno. Todos están lesionados (Acuña, Guzmán y Barahona) y debemos ver cómo hacemos para ordenar y saber que en 48 horas hay que jugar y buscar el encuentro contra Herediano”.

- ¿Qué evaluación hace de la posibilidad que dejaron ir de ser líderes?

- No puedo lamentarme de lo que no puedo conseguir, después del partido contra Herediano faltan seis partidos más (en realidad son siete) y después del domingo podemos quedar más cerca que nunca. Obvio se perdió una gran oportunidad, no se pudo y uno quería otra cosa.

- ¿Qué se lleva de esta derrota para mejorar?

- Eso es muy de grupo, lo que debemos mejorar. Uno internamente profundiza más con los jugadores, ver el video, qué nos faltó y en qué nos equivocamos. No le quito méritos al rival que tuvo sus virtudes. Si se analiza el segundo gol, tuvimos problemas, pero estoy aquí para alzarle la cabeza a los muchachos y decirles que el domingo debemos reivindicarnos.

