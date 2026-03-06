Hernán Medford elige al sustituto de Sebastián Acuña para enfrentar a Sporting

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Hernán Medford le da continuidad, salvo por un cambio debido a la ausencia por lesión de Sebastián Acuña.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, definió el once con que enfrentará a Sporting.

Esta noche, a las 8 p.m., los morados se miden a los albinegros en duelo de vital importancia para los de casa.

Saprissa tiene dos compromisos en su campo y de ganarlos asumirá el liderato del campeonato. Los tibaseños se miden a Spprting y el próximo domingo a las 5 p.m. reciben a Herediano.

En caso de lograr los seis puntos, Saprissa que cuenta con 18 unidades, llegará a 24 puntos y superará a Herediano, que posee 22.

Para esta noche, Hernán Medford envía a la cancha a Abraham Madriz en el marco. Pablo Arboine, Kendall Waston, Gerald Taylor y Jorkaeff Azofeifa en la defensa. En el mediocampo estarán Mariano Torres, David Guzmán y Jefferson Brenes, quien asume el puesto de Sebastián Acuña, quien se lesionó en el encuentro del domingo pasado contra Guadalupe. En la ofensiva estarán Bancy Hernández, Luis Javier Paradela y Tomás Rodríguez.

💜 ¡Esta es la alineación del monstruo para enfrentar el juego de hoy! ✅ pic.twitter.com/Y7B2jLuGEU — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) March 6, 2026

“Venimos en buen momento, en crecimiento, pero con los pies en la tierra, porque no estamos en primer lugar. El objetivo es ser primeros, pero no hemos ganado nada y enfrentamos a un rival bien dirigido, dijo Ricardo Blanco en zona mixta, previo al compromiso.

Para Blanco, el equipo entró en confianza al conseguir dos victorias seguidas y eso le ayudó al plantel a tener seis triunfos seguidos.

