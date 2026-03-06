Puro Deporte

Hernán Medford elige al sustituto de Sebastián Acuña para enfrentar a Sporting

Los morados se miden a Sporting y buscan el sétimo triunfo seguido con Medford

Por Milton Montenegro
Jornada 4 de Liga Promerica partido Club Sport Herediano vs. Municipal Pérez Zeledón Pérez Zeledón, debut de Hernán Medford
Hernán Medford le da continuidad, salvo por un cambio debido a la ausencia por lesión de Sebastián Acuña. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Deportivo SaprissaSaprissaSporting
