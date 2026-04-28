Hernán Medford desafía las sanciones y lanza mensaje antes de la semifinal

Hernán Medford, técnico de Saprissa, confía en los hombres que tiene a disposición. Recibió la mala noticia de que Mariano Torres y Fidel Escobar fueron sancionados con tres partidos cada uno, pero el timonel le puso el pecho a las balas.

Hernán dijo que no iba a referirse a las dos bajas. “No gasten su pregunta en eso”, indicó, y aseguró que su equipo va a luchar con todo por superar a Liberia en la semifinal.

“Liberia es casi nuestra segunda casa, porque nos hemos enfrentado tantas veces en este torneo y hemos ido allá a Liberia”, dijo Medford con una sonrisa, y de inmediato agregó que el adversario es un buen equipo.

“Tienen mucho mérito porque llegaron a la semifinal, al igual que Saprissa. El primer juego es de visita y tácticamente debe ser muy bien trabajado por nosotros. Son 180 minutos y el equipo está muy motivado, sobrio, más unido que nunca y tranquilo. De mi parte, estoy ocupado en lo que pueda pasar el domingo”, señaló Medford.

Liberia recibe el próximo domingo a las 4 p. m. a los morados en el primer juego semifinal entre ambos.

Para Hernán, uno de los aspectos más positivos de su escuadra es el grupo y las ganas de cada futbolista por hacer bien las cosas.

“Cada uno está en buen nivel. Se ha demostrado que juegue uno u otro y el equipo sigue muy bien, y eso me tiene tranquilo. Estoy contento de cerrar el certamen como lo cerramos y estoy muy satisfecho con cada uno de ellos”, mencionó Hernán.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que pese a las bajas, tiene dónde escoger y cuenta con jugadores en buen nivel. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cuánto lo pone a prueba no tener dos jugadores de experiencia y normalmente titulares?

“La prueba es cada partido; cada jugador ha rendido al 100%, sin importar nombres, por eso yo no hablo individualmente. Cada uno está en buena forma para enfrentar este partido. El equipo está preparado, cada uno se encuentra enfocado y consciente de que vamos a enfrentar a un gran equipo”.

Medford añadió que no piensa en las bajas, sino en lo que tiene a mano: los hombres que puede usar en la serie frente a los pamperos.

“Tengo variedad a la hora de hacer la alineación; lo más importante es, como dije antes, que todos están en buen nivel y ansiosos de que llegue el domingo para jugar. Tengo variedad al hacer la alineación, muchas opciones”.

Para Medford es una semifinal más. Señaló que le gusta llegar a estas instancias porque piensa en el cetro y recordó el último choque ante los liberianos, quienes ganaron 1-2 en el Estadio Ricardo Saprissa.

“Perdimos con ellos, pero llegamos 33 veces; quiere decir que fuimos un equipo que tuvo muchas oportunidades. Me deja tranquilo; ahora ver si producimos lo mismo y si somos más efectivos”, destacó Medford.

Hernán resaltó la labor de José Saturnino Cardozo y Amarini Villatoro, técnicos de Liberia y Cartaginés, respectivamente. Para él, son dos extranjeros que le han aportado al fútbol nacional.

“Se ha confirmado lo buenos entrenadores que son. A Cardozo lo felicito, es un buen amigo. Amarini también, lo dije, es el mejor técnico en Guatemala; viene a aportar cosas buenas y ellos dos lo han hecho”, dijo Hernán, quien será el único timonel nacional en dirigir en las semifinales.

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