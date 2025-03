Hernán Medford asume presidencia de proyecto que pretende cambiar el fútbol tico para siempre

Hernán Medford mandó un mensaje desde Guatemala, convertido en el presidente de la Seven Pro League.

Hernán Medford envió un mensaje desde Guatemala convertido en el presidente de la Seven Pro League. En su estreno como dirigente, lo primero que dijo el exfutbolista, técnico y ahora jerarca es que da la bienvenida a un momento que marcará un antes y un después en el fútbol costarricense.

“La Seven Pro League comienza un camino que no solo transformará la forma en que jugamos fútbol, sino como todos lo vivimos, lo sentimos y lo más importante, cómo lo compartimos. Lo que estamos creando no solo es un torneo, es una experiencia única”, afirmó Hernán Medford.

Según él, es algo que va a trascender el campo y que va a impactar mucho más allá de lo que cualquiera pueda imaginar, porque esta liga será un escenario en el que jugadores, capitanes, marcas, influencers y empresas van a poder proyectarse de una manera única.

LEA MÁS: Javier Santamaría responde con firmeza las críticas sobre Alajuelense y Alexandre Guimaraes

Detalló que el fútbol, el entretenimiento y las historias humanas se combinan en un solo espacio, porque se construyó una plataforma sin precedente, que da una exposición y un alcance que todos deben aprovechar al máximo.

“Cada jugada, cada interacción, cada momento en la cancha será una oportunidad para crecer juntos, para mostrar lo mejor de cada uno, para llevar nuestros valores y talentos a nuevas alturas, porque el futuro está aquí.

”La Seven Pro League representa ese nuevo espacio, donde se conectan las nuevas generaciones, el deporte y la comunicación digital. Es la oportunidad perfecta para hacer ruido, conectar con audiencias y crear algo que realmente deje huella”, detalló Hernán Medford.

¿Qué es la Seven Pro League?

La Seven Pro League fue presentada de manera oficial como la liga de fútbol más innovadora y disruptiva de Costa Rica, destinada a marcar el inicio de una nueva era en el fútbol costarricense.

La Seven Pro League representa una plataforma única donde se combinan influencers, exjugadores leyenda del fútbol costarricense y jugadores emergentes. Esta liga no solo reta la habilidad futbolística, sino que también integra el entretenimiento digital, creando una experiencia interactiva que involucra a los fans de manera directa.

“Este proyecto es una oportunidad única. El futuro del fútbol está en este tipo de formatos, que unen a la gente de diferentes mundos y logran conectar generaciones a través del deporte”, comentó Hernán Medford.

LEA MÁS: Jeaustin Campos responde lo que ningún aficionado de Saprissa imaginó escuchar

Bajo la conducción de Gustavo López y Melania Villalta, la organización presentó la Seven Pro League como algo más que un torneo y la definió como un fenómeno que rompe las reglas tradicionales del fútbol y crea una experiencia única para todos los involucrados.

Este es el logo oficial de la Seven Pro League. (Seven Pro League/Fotografía)

Marcas, patrocinadores, y medios se están uniendo a este evento para aprovechar la gran vitrina de exposición que ofrece la liga.

Con una combinación de fútbol 7, entretenimiento digital y marketing de influencers, la Seven Pro League está diseñada para atraer a un público sumamente amplio, dinámico y conectado con las plataformas digitales.

LEA MÁS: Rolando Fonseca exige a dirigencia de Saprissa que diga la verdad sobre la llegada de Paulo César Wanchope

La intención de quienes forman parte del proyecto se centra en que esta liga se convertirá rápidamente en el referente del fútbol moderno en Costa Rica.

Adrián Gutiérrez, Héctor Montanari, Jorge Jiménez y Diego Zúñiga son quienes encabezan la Seven Pro League, que combina el fútbol con el espectáculo.

El show comenzará el 26 de abril, pero tome en cuenta que habrá visorías, para detectar y reclutar talentos de fútbol 7. Los diez equipos participantes ya cuentan con diez jugadores y eso implica que a cada divisa le faltan dos futbolistas.

Esta puede ser su oportunidad y para participar tiene que estar pendiente de las instrucciones en las redes sociales de Seven Pro League. Tome en cuenta que el equipo ganador obtendrá el derecho de competir en un evento fuera del país.

Los diez equipos, presidentes y capitanes en la Seven Pro League

Ellos son las leyendas del fútbol nacional que asumieron el rol de capitanes en la Seven Pro League, presidida por Hernán Medford. (Seven Pro League/Fotografía)

Influencers y personajes de la farándula son los presidentes de los diez equipos de la Seven Pro League. (Seven Pro League/Fotografía)

Equipo Geek FC: Presidenta Angie Pinzón y capitán Víctor Cordero.

Equipo Vibez FC: Presidente Churry; capitán Alejandro Alpízar.

Equipo Black Dogz: Presidente Danielito (Tirri) y capitán Carlos Hernández.

Equipo Beatz United: Presidente DJ Jeren y capitán Pablo Gabas.

Equipo Top Tygerz: Presidente Greivin Morgan y capitán Cristian Oviedo.

Equipo Titanez FC: Presidente Ítalo Marenco y capitán Rándall Brenes.

Equipo News Boyz: Presidente Kevin Jiménez y capitán Carlos Castro.

Equipo All Starz FC: Presidenta Marcela Negrini y capitán Wálter Centeno.

Equipo Golden Monkeyz FC: Presidente Mario Chacón y capitán Víctor Núñez.

Equipo Lionz FC: Presidente Tapón y capitán Mauricio Montero.