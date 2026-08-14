Hernán Medford alza la voz en la conferencia de prensa: esta es la razón

Hernán Medford, técnico de Saprissa, aseguró que no le han ganado a ningún "pastelito".

Hernán Medford, técnico de Saprissa, atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa previa al juego del sábado contra Cartaginés.

Los morados reciben a los brumosos a las 8 p. m., en un duelo en el que los dirigidos por Hernán Medford llegan con seis victorias seguidas: tres en el campeonato nacional y la misma cantidad en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Hernán Medford hablaba sobre el encuentro hasta que una pregunta lo hizo acomodarse en la silla y decir: “No entiendo”.

A Hernán le consultaron si el juego contra Cartaginés es el gran reto que, hasta el momento, enfrentará su equipo.

“No entiendo la pregunta, no sé qué quiere preguntar. ¿Cómo el gran reto?”, dijo Hernán.

La Nación intervino entre el entrenador y el periodista y consultó: “Hernán, ¿cuál es su opinión sobre lo que piensan algunos de que Saprissa no ha enfrentado a un rival fuerte, que solo ha jugado con pastelitos?”.

“Sigue pasando lo mismo: han minimizado a los rivales y minimizado nuestras victorias. No considero que hayamos jugado contra pastelitos. Respeto a cada quien, respeto las opiniones, pero que me respeten; que no salgan diciendo: ‘Es que Hernán esto y lo otro’. En el momento en que alguien hable de mí luego del partido, es porque no respetan lo que yo digo”, dijo Hernán.

Para Medford, todos los partidos que han jugado han sido fuertes y su escuadra ha tenido un buen desempeño en la cancha.

“Yo respeto a los rivales y los veo a todos por igual. Cada quien tiene derecho a opinar; si minimizan a los otros equipos, es minimizar nuestros triunfos. Ahí vamos tranquilos; si nos quieren minimizar, que nos minimicen. En los comentarios hay de todo y se lo respeto a todos; estamos en un país de respeto”, dijo Hernán, quien, en un movimiento de manos, botó la pantalla tipo laptop que usa Saprissa para su publicidad.

“Juepucha, se enojaron Puntarenas y San Carlos; los escucharon que los están minimizando. Estamos en este ambiente y cada quien ve a los equipos como quiere verlos”, dijo Hernán con una sonrisa, al tiempo que Patricio Altamirano, jefe de prensa de Saprissa, acomodaba la pantalla.

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