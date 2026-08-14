Puro Deporte

Hernán Medford alza la voz en la conferencia de prensa: esta es la razón

El técnico morado se incomodó con una pregunta que le hicieron

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Por Milton Montenegro
Hernan Medford en conferencia de prensa preivo al juego contra Cartagines
Hernán Medford, técnico de Saprissa, aseguró que no le han ganado a ningún "pastelito". (Milton Montenegro/Milton Montenegro)







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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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