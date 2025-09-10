Hernán Medford afronta el reinicio del Torneo Apertura 2025 con buenas noticias

Hernán Medford asegura que ante el Cartaginés es un clásico, por lo que deben salir a ganar.

Las buenas noticias tienen de buen humor al técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford Bryan, de cara al reinicio del Torneo Apertura 2025. Este miércoles 10 de septiembre, los florenses enfrentarán al Cartaginés por la octava fecha, a las 8 p. m., en el estadio Rafael Fello Meza de Cartago, tras la fecha FIFA.

Medford tiene sobrados motivos para sonreír, pues logró trabajar durante prácticamente dos semanas con el plantel completo y, además, recuperó a varios jugadores lesionados, como Yeltsin Tejeda y Keyner Brown, entre otros.

“Tuvimos diez días donde pudimos trabajar las deficiencias que tenía el equipo. Espero que nos haya dado tiempo para corregir esas cosas. Se tendrá que demostrar en el partido contra el Cartaginés. Es un partido siempre bonito, un clásico, y creo que siempre han sido encuentros muy interesantes”, comentó Medford.

LEA MÁS: Hernán Medford ‘predijo’ el mal que envolvió a la Selección ante Nicaragua: ‘Esa camisa roja hay que sentirla a muerte’

Para el estratega florense, el compromiso reviste gran importancia, ya que están en la pelea por el liderato junto al Municipal Liberia, que suma 14 puntos, y el Pérez Zeledón, con 13. Los heredianos acumulan 11 unidades, mientras que el Cartaginés es sexto con ocho, tras cinco compromisos disputados.

“Nosotros necesitamos ganar para poder estar en los primeros lugares. No es fácil, pero tampoco imposible. Desde que llegamos, tuvimos tiempo suficiente para trabajar ciertos detalles que no se habían corregido. Al recuperar jugadores, el equipo se hace más fuerte, tenemos más opciones y eso a mí me complace mucho”, explicó Medford.

El timonel rojiamarillo recalcó que el principal objetivo es que el plantel mejore en todos los aspectos del juego y pueda plasmar su idea en la cancha.

“Trabajamos todas las líneas porque estábamos fallando a nivel de equipo en los movimientos, tanto ofensivos como defensivos. No es mucho tiempo, pero lo más importante es que los jugadores entiendan qué es lo que queremos en ambas fases del juego”, aseguró Medford.

Hernán Medford piensa en el liderato

Sobre el historial entre ambos conjuntos, Medford aseveró que se trata de un duelo clave, donde está en juego la parte alta de la tabla, en un torneo muy rápido donde no se pueden dejar puntos en el camino.

“Para nosotros es tan importante que, si ganamos, nos puede poner otra vez arriba. Esa es la importancia que se le da. Es una final, Cartaginés es un contrincante directo, un clásico y siempre hay un extra en este tipo de enfrentamientos. Es un equipo al que debemos respetar con sus virtudes y falencias”, añadió.

Fiel a su estilo, Hernán prefirió hablar más de su equipo que del rival, aunque confesó que ha estudiado muy bien al conjunto blanquiazul, al cual reconoció como bien dirigido y con jugadores de experiencia.

“La verdad estoy más tranquilo porque necesitábamos tiempo para trabajar y lo tuvimos. Esperamos demostrar que ese tiempo fue bien aprovechado y obtener el resultado por el que trabajamos durante estos días”, manifestó Medford.

El Team, tras enfrentar al Cartaginés este miércoles, jugará el próximo sábado 13 de setiembre ante Sporting, a las 5 p. m., en el estadio Carlos Alvarado. Posteriormente, el miércoles 17 de setiembre, volverá a ser local en Santa Bárbara para disputar el “Clásico del Buen Fútbol” frente al Deportivo Saprissa, a las 8 p. m.