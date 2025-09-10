Puro Deporte

Hernán Medford afronta el reinicio del Torneo Apertura 2025 con buenas noticias

El entrenador del Herediano, Hernán Medford, está listo para enfrentar este miércoles al Cartaginés

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
14/08/2025/ Hernán Medford es presentado como nuevo director técnico del Club Sport Herediano para el torneo apertura 2025 / Foto John Durán
Hernán Medford asegura que ante el Cartaginés es un clásico, por lo que deben salir a ganar. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hernán MedfordHeredianoCartaginésTorneo Apertura 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.